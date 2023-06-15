Совет участников судоходства по Северному морскому пути впервые провел заседание на ПМЭФ

Совет участников судоходства по Северному морскому пути впервые провел заседание на полях ПМЭФ

Заседание Совета участников судоходства по Северному морскому пути впервые прошло в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники Совета затронули вопросы строительства арктического грузового флота, атомных ледоколов проекта 22220, обсудили организацию регулярных субсидируемых рейсов из Санкт-Петербурга на Дальний Восток, рассмотрели концепцию модели судоходства до 2035 года с учетом запланированного строительства грузового и ледокольного флота, поговорили о безопасности мореплавания в акватории СМП, отмечается в релизе Росатома.



«В сегодняшних условиях востребованность Севморпути как национального и международного транспортного коридора возрастает. У нас есть необходимые для этого потенциал и ресурсы – накоплен колоссальный опыт, освоены технологии. Не вызывает сомнения, что положительная динамика перевозок по Севморпути не только сохранится, но будет нарастать, что обусловлено логистическими потребностями крупных индустриальных проектов, которые уже успешно реализуются в российской Арктике», – заявил глава Совета участников судоходства по Северному морскому пути, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

Он добавил, что ключевой темой заседания Совета стала роль смежных с судоходством отраслей экономики – в первую очередь судостроения – в решении задач по развитию Севморпути. Франк добавил, что участники Совета поддерживают необходимость наращивания кооперации всех заинтересованных сторон – судостроителей, грузовладельцев, регуляторов, судоходных компаний.

В свою очередь гендиректор Росатома Алексей Лихачев напомнил, что 6 июня прошла стратсессия по развитию Северного морского пути в правительстве. «Это знаковое событие. Мы вышли единым фронтом – ведомства, госкомпании, корпорации и частный бизнес, представив возможности и проблемы для реализации задач по развитию Северного морского пути. Поддерживаю повестку сегодняшнего заседания. Мы вместе с судовладельцами должны создать будущую модель использования СМП. Кратно возрастающие грузовые потоки на северных территориях надо уложить в сжатые рамки возможностей. Исходим из того, что будет 14 ледоколов к 2030 году», – отметил Лихачев.

По его словам, динамичное развитие СМП остро ставит вопрос о развитии арктического судостроения. «В ближайшие годы нам потребуются, кроме ледоколов, десятки судов высокого арктического класса. Это танкеры, балкеры, суда снабжения, контейнеровозы, портофлот. Видим большую перспективу в создании атомного энергофлота», – сказал Лихачев.

В то же время спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов указал, что имеющегося ледокольного флота, работающего на арктических проектах сегодня, достаточно: это семь атомных и три неатомных ледокола, которые обеспечивают Западное направление СМП. «Для обеспечения всех проектов, реализуемых на СМП, ледоколами на стадии планирования арктического проекта необходима разработка и согласование ледокольно-транспортной модели. Она должна учитывать период навигации, характеристики и количество грузовых судов, направление грузопотока и необходимое количество ледоколов. В начале следующего года компания «Новатэк» и госкорпорация «Росатом» начнут запуск регулярной круглогодичной навигации в Восточной части Севморпути. Это историческое событие станет началом круглогодичной навигации по всей акватории Севморпути, однако это потребует смены локации атомного ледокольного флота – он уйдет в восточную часть», – отметил Панов.

Совет участников судоходства по СМП был создан в 2022 году. В рамках работы Совета ведется обсуждение и выработка предложений по повышению эффективности взаимодействия между операторами инвестиционных проектов, судоходными компаниями, осуществляющими перевозку грузов в акватории Северного морского пути, и госкорпорацией «Росатом» как инфраструктурным оператором СМП.