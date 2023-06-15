Путин запустил автодороги в обход Аксая и Краснодара

Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам

Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».

«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.