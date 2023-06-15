В Ростове-на-Дону прошло первое заседание в отношении 24 «азовцев»

Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению

Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении

Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.



Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».

В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.

«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.

Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.

«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.

Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.