Росатом и Мьянма договорились о строительстве ветропарков

Росатом и министерство электрификации Мьянмы договорились о строительстве ветропарков

Дивизион Росатома АО «НоваВинд» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал два меморандума с министерством электрификации Мьянмы и мьянманскими компаниями Primus Advanced Technologies Ltd. и Zeya & Associates о начале предпроектных работ по строительству ветропарков и технико-экономических предпроектных изысканиях при строительстве ветроэнергетической станции.

В частности, компания «НоваВинд», министерство электрификации Мьянмы и мьянманская компания Primus Advanced Technologies Ltd. на ПМЭФ подписали меморандум о начале предпроектных работ по строительству ветропарков. Документ предполагает строительство ветропарков общей мощностью 172 МВт в мьянманском округе Магуэ в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 МВт – в округе Минхла и 56 МВт – в округе Миндон, говорится в релизе Росатома.



«Подписанный меморандум – важный шаг к началу реализации ветроэнергетических проектов в регионе Магуэ, и поддержка на уровне министерства электрификации Мьянмы имеет особое значение. Рассчитываю, что подготовка к раннему девелопменту проекта начнется в ближайшее время. Росатом уже много лет активно сотрудничает и укрепляет отношения с республикой, я уверен, что этот проект – начало длительного и успешного партнерства в сфере ветроэнергетики», – отметил гендиректор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

В свою очередь министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан указал, что страна разработала определяемый на национальном уровне вклад, в котором Мьянма обязуется безоговорочно установить цель использования возобновляемых источников энергии на уровне 11% к 2030 году. «Запланировано строительство 18 ВЭС установленной мощностью 2260 МВт, включая проекты из подписанного сегодня меморандума. Мы рады, что компании Росатома и Мьянмы будут сотрудничать в проектах в сфере ветроэнергетики», – сказал министр.

Также в рамках ПМЭФ состоялась церемония подписания меморандума о начале технико-экономических предпроектных изысканий в сфере строительства ветроэнергетической станции между АО «НоваВинд», министерством электрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya & Associates. Подписание меморандума направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации.

«Госкорпорация «Росатом» ориентирована на вклад в безуглеродную генерацию не только в нашей стране, но и за рубежом. <...> Очень ценю поддержку со стороны министерства электрификации Мьянмы. Благодаря этому страна получит чистый источник энергии, а вместе с ним – целый промышленный кластер с рабочими местами и профессиями», – отметил Назаров.

Как отмечают в Росатоме, Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.