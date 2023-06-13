«Единая Россия» выдвинула кандидата на выборы губернатора Алтайского края

«Единая Россия» выдвинула губернатора Виктора Томенко на выборах главы Алтайского края, его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции.

Томенко подчеркнул, что за прошедшие пять лет командой «Единой России» в регионе сделано немало, сообщается на сайте партии.

«Преодолевая внешние обстоятельства, мы обеспечиваем стабильное, поступательное развитие нашего региона. Мы – это не только члены «Единой России», это огромный пул наших сторонников, волонтеров, общественников, представителей молодежных движений, просто неравнодушных, инициативных людей», – отметил он.

В свою очередь секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко заметил, что Алтайский край сегодня развивается стабильно.

«Мы верим, что команда, работающая сегодня, обязана продолжить это поступательное движение. Мы поведем нашего кандидата вместе с партией, нашими сторонниками, жителями Алтайского края к этапу голосования, и мы не сомневаемся в победе», – прокомментировал он.

Напомним, в Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске – мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области – по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике – по одномандатному округу №16.