Стало известно о планах Дании приобрести партию подлодок для «сдерживания ВМФ России» на Балтике

Breaking Defense: Дания намерена приобрести партию подлодок для «сдерживания ВМФ России» на Балтике

Дания рассматривает возможность приобретения партии подводных лодок для укрепления своего военно-морского потенциала и сдерживания ВМФ России в Балтийском море, сообщил американский портал Breaking Defense со ссылкой на заявление главы внешнеполитического комитета парламента Дании Майкла Ааструпа Йенсена.

Он отметил удачное расположение Дании, поскольку все корабли ВМФ России должны проходить через ее воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда.

В связи с этим, пояснил парламентарий, Дании следует усилить глубокоэшелонированную оборону. Это является для страны совершенно новым вызовом, передает ТАСС.

Депутат добавил, что в Копенгагене «активно обсуждают» вопрос закупки подлодок. Датский парламент также рассматривает возможность передачи функции усиленной охраны своих вод ВМС союзных государств.

Дания сняла с вооружения подлодки в 2004 году.

Между тем в планах Минобороны России оснастить подложки гиперзвуковым ракетами.