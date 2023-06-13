Киевские радикалы бросили экс-депутата Рады в мусорный бак

Макрон назвал сроки «тщательно спланированного» наступления ВСУ

Президент Франции Макрон: Наступление ВСУ было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, оно было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Макрон заявил, что украинское контрнаступление было тщательно спланировано и началось уже несколько дней назад. По словам президента Франции, контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев. Он также заявил, что участники встречи сделали все, чтобы помочь его осуществить, «наказать» Россию и помочь Украине отвоевать территорию, передает ТАСС.

Макрон подчеркнул приверженность долгосрочной поддержке Киева и выразил надежду на то, что наступательные действия ВСУ окажутся как можно более победоносными. По его словам, от успеха наступления зависит переход к фазе переговоров в благоприятных условиях.

Макрон выразил уверенность, что Украина «не будет завоевана». Он также заявил, что единственный мир, который сейчас приемлем, – это тот, который основан на международном праве и суверенном выборе украинского народа. Президент Франции также заявил о важности поддержки Украины в течение длительного времени, отметив, что речь идет как о политической, военной, экономической, гуманитарной помощи, так и той, которая связана с восстановлением Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным начало наступления ВСУ. Между тем американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.