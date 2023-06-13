Первый финский наемник погиб на Украине

YLE сообщила о смерти на Украине первого финского наемника

Наемник из Финляндии, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских сил, убит в минувшие выходные, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает YLE, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.



Ранее уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.

В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках.