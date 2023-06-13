Глава Минпромторга Мантуров сообщил о наличии в России своих микросхем для оружия и военной техники

В России нет необходимости «вынимать чипы из зарубежной бытовой техники», о чем недавно заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, Россия сама производит микросхемы для своих вооружений, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, подобное заявление является странным, так как второй раз использовать чип в большинстве случаев просто невозможно ввиду того, что под определенную аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, производящиеся под заказчика, передает РИА «Новости».

Мантуров также отметил, что в бытовой электронике и технике используются общедоступные чипы, производящиеся многими странами, в первую очередь дружественными.

«Требования к микросхемам для военной продукции другие, такие технологии у нас есть собственные», – заключил глава Минпромторга.

Ранее коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар заверил, что заявления западных представителей о том, что якобы российская армия ремонтирует танки чипами от холодильников и посудомоечных машин.