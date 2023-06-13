Вера Брежнева переехала жить в Ригу рядом с Вайкуле

Вайкуле: Экс-участница «ВИА Гры» и супруга композитора Меладзе Вера Брежнева живет в Риге по соседству с самой Лаймой

Экс-участница «ВИА Гры» и супруга композитора Константина Меладзе Вера Брежнева живет в Риге по соседству с Лаймой Вайкуле, заявила певица из Латвии в шоу «И грянул Грэм».

По словам певицы из Латвии, Вера живет в Риге, совсем недалеко от самой Вайкуле, и будет выступать на фестивале «Рандеву». Вайкуле выразила радость по поводу того, что Вера Брежнева переехала в Прибалтику.

Напомним, в апреле Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.

В октябре минувшего года Вера Брежнева анонсировала в соцсетях выход песни на украинском языке, хотя ранее заявляла, что не считает себя украинской исполнительницей.