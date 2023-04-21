Захарова назвала Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом

Дипломат Захарова назвала певицу Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом из-за отношения к памятникам

Певица из Латвии Лайма Вайкуле пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила в своем Telegram-канале, что Вайкуле мало прошлого успеха, она пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Захарова подчеркнула, что само утверждением Вайкуле – глупость, конечно, невозможная. Дипломат выразила мнение, что такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы, либо специально.

Захарова отметила, что в самом слове «памятник» содержится подсказка, оно произошло от «памяти», а не «художественной ценности». Официальный представитель МИД России подчеркнула, что людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами.

Как отметила Захарова, говорить о том, что мощнейший и яркий Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности, может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом

Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».