Главы новых регионов поздравили жителей с Днем России

Главы новых регионов поздравили россиян с праздником, пожелали жителям России крепкого здоровья и благополучия, а стране – победы и процветания.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем поздравлении в День России отметил, что жители Донбасса испытывают особые чувства, впервые отмечая этот праздник в составе Российской Федерации.

«Любовь к России, верность ей – наш духовный огонь. Он горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу», – заявил Пушилин.

Врио главы ДНР также отметил, что быть частью России – это «честь, счастье и гордость. Кроме того, Пушилин заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Россия становилась сильнее и благополучнее.

«Эта дата дает нам возможность в очередной раз почувствовать гордость за необъятную Родину – державу с тысячелетней историей и самобытной культурой, огромным природным богатством и уникальными, сильными духом, людьми», – написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что воссоединившись с Россией, республика ощутила, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны.

«Луганщина, без преувеличения, получила новую жизнь. Нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим республику в преуспевающий и самодостаточный регион России», – подчеркнул Пасечник.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья и благополучия, а «нашей Великой Родине» – победного мира и процветания!

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил в своем поздравлении, что День России – это важнейший государственный праздник страны.

«Впервые Херсонская область отмечает День России в составе Российской Федерации, я очень рад, что могу обратиться к вам, дорогие земляки, как к россиянам. Родина у нас одна – Россия, и теперь мы имеем полное право гордиться своей страной, любить ее и беречь», – заявил Сальдо.

Он подчеркнул, что под крылом могучей Отчизны херсонцы преодолеют все трудности.

«С нами в одном строю стоят Потемкин и Екатерина, Суворов и Ушаков, Покрышев и Маргелов. Они в свое время успешно решали сложнейшие задачи. Справимся и мы. Желаю вам успехов во всех начинаниях, веры в собственные силы, побольше оптимизма и стойкости. Пусть вас окружают помощь и забота. С нами Россия, а значит – все будет хорошо!» – заявил Сальдо.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий поздравил россиян с «праздником нашего единства, нашего общего прошлого и будущего!».

«Мы, жители Запорожской области, в полной мере ощутили на себе помощь и поддержку страны, каждого ее жителя, радость от возвращения на Родину, которого мы ждали долгие десятилетия. Россия – это та страна, которой гордишься, и пусть нерушимым будет ее суверенитет и государственность», – отметил Балицкий.