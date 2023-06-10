Комитет Госдумы поддержал идею о праве судимых служить по контракту

Документ: Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о праве судимых служить по контракту

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о праве имеющих судимость граждан поступать на военную службу по контракту, совету палаты парламента предложено включить инициативу в повестку заседания на 13 июня, следует из думской базы данных.

В законопроекте, опубликованном в базе данных Госдумы, уточняется, что судимые, а также ограниченно годные граждане смогут заключить контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. При этом призыву не подлежат осужденные за тяжкие преступления, например, за госизмену, шпионаж или терроризм, сообщает «РБК».

Напомним, в конце мая в Госдуме предложили брать на военную службу по контракту судимых и ограниченно годных.