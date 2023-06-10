Комитет Госдумы поддержал идею о праве судимых служить по контракту

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10 июня, суббота | Последнее обновление — 21:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мэр Новой Каховки заявил о почти полном уходе воды из города
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10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев.
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Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть.
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Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Комитет Госдумы поддержал идею о праве судимых служить по контракту
Документ: Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о праве судимых служить по контракту
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Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о праве имеющих судимость граждан поступать на военную службу по контракту, совету палаты парламента предложено включить инициативу в повестку заседания на 13 июня, следует из думской базы данных.
В законопроекте, опубликованном в базе данных Госдумы, уточняется, что судимые, а также ограниченно годные граждане смогут заключить контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. При этом призыву не подлежат осужденные за тяжкие преступления, например, за госизмену, шпионаж или терроризм, сообщает «РБК».
Напомним, в конце мая в Госдуме предложили брать на военную службу по контракту судимых и ограниченно годных.
Российский «Аллигатор» установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО
РИА «Новости»: Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» отразил в зоне СВО рекордные 18 зенитных ракет
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» рекордное число зенитных ракет – 18 единиц.
Источник РИА «Новости» сообщил, что вертолет, не получив ни единого повреждения, вернулся на базу.
По его словам, как раз поэтому вертолетчики называют комплекс «Витебск» «яйцами жизни». Он пояснил, что внешняя аппаратура комплекса, которая выступает из корпуса вертолета, напоминает птичьи яйца. Комплекс, как отметил источник, регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации во время обстрелов со стороны противника из ПЗРК.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 («Аллигаторы») и Ми-28 («Ночные охотники») в зоне проведения специальной военной операции.
В Запорожской области возобновились активные бои
Рогов: В Запорожской области возобновились активные боевые действия
Активные боевые действия в Запорожской области вечером четверга возобновились, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком.
По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией», украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне.
Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения.
Группировка «Восток» уничтожила более 50 единиц бронетехники ВСУ
Минобороны: ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины
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Российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк, сообщил руководитель пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
Чехов сообщил, что на Южнодонецком направлении уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила украинских националистов. Кроме того, сбиты два беспилотника типа «Фурия» и два – «Лелека», передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении, добавил Чехов, уничтожено до 13 танков, а также десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника.
В районе Степногорска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия артиллерии ВСУ и минометный расчет в районе Каменского, добавил глава пресс-центра группировки «Восток».
7 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Времевском выступе подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и артиллерии за сутки отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп возле Нескучного Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области.
Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих отрядов
Минобороны: Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты
Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, сообщили в Минобороны.
Согласно приказу, добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса. При этом добровольцам предоставляется право заключать контракты или с Министерством обороны или с добровольческими отрядами, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Отмечается, что при заключении добровольцами контрактов с государством на их семьи будут распространяться меры соцзащиты и поддержки.
В Минобороны отметили, что принятые меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.
Ранее Минобороны решило обеспечивать добровольцев оружием и медицинскими средствами.
Медведев попросил дать координаты будущего завода танков Leopard на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн Rheinmetall прислать точные координаты будущего завода по производству танков Leopard на Украине.
Свою просьбу Медведев написал в немецком аккаунте в Twitter(запрещен в России) после того, как стало известно, что руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине танковый завод, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.
Между тем, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
Картаполов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации
На данный момент нужды в мобилизации в России нет, заявил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире канала «Соловьев Live».
Зампред СБ России Дмитрий Медведев недавно озвучивал число принятых на воинскую службу по контракту – 137 тыс. человек, напомнил Картаполов, передает ТАСС.
Это «постоянный и неостановимый» поток, добавил он.
Парламентарий пояснил, что в мобилизационном резерве у России много людей, а новая автоматизированная система воинского учета позволит пополнить ее возможности.
Картаполов отметил, что в случае необходимости призывать с помощью СМС-оповещения никого не собираются, повестка и СМС – это разные вещи.
В проекте постановления правительства указывается, что по СМС могут оповестить о формировании повестки. Система сделана для дополнительного удобства граждан, так как мобильная связь доступна практически всем.
Ранее Минобороны предложило изменить положение о призыве граждан по мобилизации, ведомство предложило направлять оповещения мобилизованным через СМС-рассылку.
В США связали новую помощь Украине с успехами контрнаступления
Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления
Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву, если вооруженным силам Украины удастся достичь успехов в контрнаступлении, заявили представители вашингтонской администрации высокого ранга.
Поддержка киевского режима прекратится в случае неудачи контрнаступления, что в свою очередь приведет к усилению призывов перейти к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта, приводит газета Politico мнение американских чиновников.
Издание отмечает, что Белый дом с тревогой наблюдает за украинским наступлением, поскольку на кону исход конфликта, а также репутация президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
В администрации США в настоящее время нет уверенности в том, будут ли выделены Украине дополнительные средства, когда суммы, ранее уже одобренные Конгрессом, иссякнут. Как опасаются представители исполнительной власти, неудачи ВСУ могут дать возможность Республиканской партии воспрепятствовать выделению Киеву новой помощи.
Кроме того, продолжает издание, в Вашингтоне все больше беспокойства вызывают учащающиеся удары ВСУ по российской территории. В статье говорится, что это привело к «нескольким частным строгим замечаниям [украинской стороне] по дипломатическим каналам».
Американские СМИ ранее сообщили, что Украина якобы начала контрнаступление против России, оно находится в активной фазе, однако генштаб ВСУ эти сообщения опроверг. Спорят о контрнаступлении также в СНБО и минобороны Украины.
Куба опровергла сообщения о строительстве военной базы для слежки за США
Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио опроверг слухи о военной базе для слежки за США
Замглавы министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио опроверг сообщение американской газеты The Wall Street Journal о соглашении островного государства с Китаем в военной сфере с целью строительства базы для шпионажа за Соединенными Штатами.
Замминистра написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что сообщение WSJ является безосновательным, передает РИА «Новости».
По данным американского издания, Китай договорился с Кубой о размещении на острове разведывательного объекта, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения юго-восточной части США.
В Белом доме заявили, что в курсе сообщений о договоренности, достигнутой между Кубой и Китаем, но отметили, что они «не соответствуют действительности».
Аксенов о наступлении ВСУ на Крым: Ничего им здесь не светит
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Сухопутные операции украинских войск Крыму не угрожают, заверил глава региона Сергей Аксенов, подчеркнув, что Крым навсегда и без вариантов российский.
Аксенов в эфире телеканала «Крым 24», комментируя неоднократно звучавшие ранее заявления о том, что целью украинского контрнаступления является Крым, подчеркнул, что «ничего им здесь не светит». Он заверил крымчан, что никакая сухопутная операция региону не угрожает.
По его словам, «подонки и шваль, которая говорит, что будет ноги здесь мыть», в лучшем для них случае окажутся в тюремной камере.
Крым, подчеркнул Аксенов, готов к любому развитию ситуации. Он подчеркнул, что Крым навсегда российский, это «без вариантов». Глава региона добавил, что предпринятые меры защитят безопасность Крыма.
Аксенов сообщил также, что Россия нашла «ключи и противоядие» от атак украинских беспилотников. Тем не менее, он считает, что ВСУ не оставят попыток наносить удары дронами.
На Крымском мосту, по его словам, Федеральной службой безопасности предпринимаются максимальные меры защиты. С точки зрения противовоздушной обороны мост прикрыт, сообщил Аксенов.
Кроме того, Аксенов рассказал об ополчении, сформированном в Крыму для защиты региона, и заверил, что крымчане могут быть спокойны.
Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что украинские вооруженные силы ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.
Взрывы прогремели в Ровненской и Житомирской областях Украины
УНИАН: В Ровненской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы
Взрывы раздались ранним утром пятницы в Житомирской и Ровненской областях Украины, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
В ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сирены также включили в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Прошлой ночью серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы после объявления в регионе воздушной тревоги. Также поступили сообщения о взрывах в городе Чугуеве Харьковской области.
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о повышении призывного возраста
Оборонный комитет нижней палаты российского парламента рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект закона о поэтапном повышении призывного возраста.
Согласно заключению комитета, который размещен в думской электронной базе, ранее к проекту поступили замечания со стороны правительства России и правового управления Госдумы, однако их, как отмечается, можно устранить при подготовке законопроекта ко второму чтению, передает ТАСС.
Напомним, проект о повышении призывного возраста внесли в Госдуму в марте. Возраст срочной службы предлагается поэтапно повысить до 21 года. Так, в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет. Год спустя – от 20 до 30 лет. А в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Желающие, тем не менее, смогут пройти срочную службу с 18 лет.
Пушилин назвал условие начала работы гражданских служб в Артемовске
Пушилин: Гражданские службы зайдут в Артемовск, когда прекратятся обстрелы города
Гражданские службы, включая администрацию, смогут начать работу в Артемовске после того, как противника отодвинут на достаточное расстояние, и активные обстрелы города будут остановлены, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил РИА «Новости», что в настоящее время силы направлены на разминирование города. Такой опыт имеется, сказал он, напомнив о Мариуполе. После проведения этой работы и когда интенсивные обстрелы с украинской стороны будут прекращены, в Артемовск смогут зайти и гражданские службы, добавил Пушилин.
При этом врио главы ДНР считает преждевременным говорить о сроках, когда это будет возможно.
Накануне Пушилин сообщал, что ситуация в освобожденном Артемовске в настоящее время «стабильно сложная» из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, однако все под контролем.
«Солнцепек» поразил украинские опорники под Артемовском
Минобороны: Российский «Солнцепек» поразил украинские опорные пункты под Артемовском
Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» залпом поразила опорные пункты украинских националистов в районе сел Кирово и Дружба под Артемовском в ДНР, сообщил руководитель пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил также, что авиацией «Южной» группировки нанесены удары по сосредоточению живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка Артемовского района, передает РИА «Новости».
Российские артиллеристы уничтожили на данном направлении украинские гаубицы Д-20 и Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», 122-милилметровый миномет и 122-миллиметровое орудие, добавил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы «Солнцепек» уничтожили противника на Краснолиманском направлении.
Названы лидеры среди регионов России по набору контрактников
Минобороны: Москва, Севастополь, Чечня и Сахалин входят в число лидеров по набору контрактников
Москва, Севастополь, Чечня и Сахалинская область, входят в число шестнадцати регионов лучше всего выполняющих план по набору на контрактную службу, сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков.
Он отметил улучшения по плану набора военнослужащих на контрактную службу в 16 регионах России. По словам Панкова, в России растет число желающих вступить в добровольческие отряды, которых насчитывается более 40, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
В Бердянске произошло возгорание в районе газовой станции
В районе газовой станции в Бердянске Запорожской области произошло возгорание, сообщили в оперативных службах.
Источник ТАСС сообщил, что на месте происшествия работают пожарные службы.
Как сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, возгорание произошло на газорегуляторном пункте у хлебокомбината. В районе инцидента перекрывают газ.
При этом, по данным Рогова, слухи об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow местные жители не подтверждают.
3 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет.
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