МИД: Суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России о геноциде

Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

В МИД указали, что все допущенные в качестве «третьих сторон» государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное «лавинообразное» вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение суда принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия.

В МИД также подчеркнули, что взятый «коллективным Западом» курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада так называемой «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского готовностью поддержать геноцид.