«Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом в губернаторы Хакасии

Делегаты партийной конференции «Единой России» поддержали кандидатуру депутата Госдумы Сокола на пост главы Хакасии

Делегаты партийной конференции «Единой России» поддержали кандидатуру секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Сергея Сокола на пост губернатора Хакасии.

В обращении к делегатам конференции Сокол заявил о намерении кандидатов от «Единой России» провести аудит проблем жителей Хакасии. Он также сообщил, что региональное отделение партии уже работает над «Стратегией развития республики – 2035», которая станет частью народной программы «Единой России» в регионе, а в ее разработку включены эксперты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии «Единая Россия».

Парламентарий напомнил, что по народной программе «Единой России» работы в Хакасии идут более чем на 100 объектах, уже ведется масштабный ремонт дорог, построены две новые школы и три детсада. Он также отметил, что на 2023 год выделено 1,2 млрд рублей на строительство пяти школ, в этом же году в семи школах производится капитальный ремонт, в девяти сельских школах осуществляется ремонт спортивных залов, еще 175 млн рублей выделено на строительство и ремонт 12 учреждений здравоохранения, идет благоустройство улиц и общественных территорий в рамках партийного проекта «Городская среда».

Секретарь реготделения «Единой России» напомнил, что с первых дней спецоперации все муниципалитеты включились в организацию помощи беженцам и участникам СВО. Активисты партии в Хакасии собрали более 15 млн рублей на помощь фронту, а раз в две-три недели из региона в зову ЗВО уходят грузы со всем необходимым для бойцов и гуманитарной помощью жителям новых регионов.

Сокол отметил, что во всех городах и районах Хакасии силами местных администраций и местных отделений «Единой России» организованы пункты сбора гуманитарной помощи, к этой работе успешно подключились активисты инициированного партией общественного движения «Za наших».

В свою очередь замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова отметила, что Сергей Сокол нацелен решать самые актуальные вопросы, в ходе предварительного голосования он объехал все местные отделения и встречался с людьми, чтобы узнать проблематику территорий.

Лантратова обратила внимание на то, что Сокол имеет большой управленческий опыт в Сибири, за время его председательства в заксобрании Иркутской области кратно увеличилась поддержка муниципалитетов. Как отметила замсекретаря генсовета партии, он действительно видит запросы тех, кто живет рядом. Лантратова выразила уверенность: Сокол сделает все возможное, чтобы жизнь в Хакасии стала лучше.

Она также напомнила, что жители Хакасии, региональное отделение «Единой России» во главе с Соколом активно включились в помощь новым регионам и фронту. Лантратова подчеркнула, что сейчас особенно важно наладить работу с теми, кто вернулся из зоны СВО, оказать им всестороннюю поддержку.