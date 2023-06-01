Преподаватель: Учитель сегодня – не просто передатчик знаний, но и наставник для детей

Преподаватель Стрейкмане: Хороший учитель должен совмещать в себе навыки психолога и наставника

Сегодня выпускник сталкивается со многими трудностями. Это и ЕГЭ, и сложности выбора собственного профессионального пути. Поэтому учитель должен быть не просто передатчиком знаний, но и мудрым наставником. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала преподаватель Элина Стрейкмане. Ранее в Москве в День защиты детей стартовал Всероссийский фестиваль «Движение первых».

«Сегодняшний мир позволяет любому ребенку находить любую информацию в интернете по щелчку пальцев. Этот факт меняет и суть работы учителя: преподаватель должен быть не просто ретранслятором знаний, но и наставником, передающим детям свой собственный опыт. Данную тенденцию очень важно учитывать при работе с подрастающим поколением», – сказала Элина Стрейкмане, победитель конкурса «Флагманы образования», учитель ГБОУ Цифровая школа Москвы, методист Российского общества «Знание».

«Сейчас каждый подросток встает перед непростым выбором – куда ему двигаться? Открыты сотни дорог, и сделать правильный выбор очень сложно. К тому же отдельным грузом на плечи выпускников ложится ЕГЭ. В связи с этим раскрывается и другой аспект работы учителя – психологический. Ребята видят в преподавателе человека, способного их утешить, понять и помочь», – отмечает эксперт.

«Тем не менее сегодня выбор профессии не является столь фатальным, каковым он был несколько десятилетий назад. Сейчас наша система образования предлагает людям множество курсов переподготовки, и если изначально дети пошли в направление, которое их разочаровало, то впоследствии они смогут более осознанно выбрать иную профессию», – подчеркивает собеседник.

«При этом современным подросткам очень важно объяснить, что в ХXI веке человек должен работать над собой регулярно. Саморазвитие должно войти в привычку. Никто не должен стоять на месте. Соответственно, меняется и роль преподавателя: мы как бы учим детей учиться, а это – самый главный навык нового столетия», – резюмирует Стрейкмане.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России.

«Фестиваль, как и само «Движение первых», растет, развивается, охватывает всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах – от наших западных границ до Сахалина», – заявил Путин, выразив уверенность, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет вам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные, творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул.

Путин указал на то, что в движении «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты». «Мы видим, что сейчас получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшие поколения. При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И что очень важно, дополняете, обогащаете их своими, нужными – именно сейчас нужными – инициативами», – обратился Путин к участникам движения.

Ранее специалисты по молодежной политике определили главные задачи «Движения первых». По их словам, «Движение первых» – это элемент многоэтапной системы воспитания молодежи, в рамках которой дети учатся коммуницировать, становиться ответственными и активными гражданами государства, привлекаются к общественной жизни страны. Это логичное развитие молодежной политики России.

Напомним, Всероссийский фестиваль проводится 1–2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия состоятся в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». На территории ВДНХ проходит торжественная церемония открытия фестиваля и запуск проекта «Университетские смены».