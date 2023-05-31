Специалисты по молодежной политике определили главные задачи «Движения первых»

Депутаты и политологи рассказали о воссоздании воспитательной функции государства в образовании

«Движение первых» – это элемент многоэтапной системы воспитания молодежи, в рамках которой дети учатся коммуницировать, становиться ответственными и активными гражданами государства, привлекаются к общественной жизни страны. Это логичное развитие молодежной политики России. К таким выводам пришли эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Движение первых»: возрождение молодежных и детских организаций в России».

«Молодое поколение – основная мишень когнитивной войны России с Западом. Особое значение в этом контексте имеет возвращение президентом государству воспитательной функции», – сказала Виктория Карпова, политолог, член Экспертного клуба «Дигория».

«В России выстраивается многоэтапная система воспитания, это вопрос национальных приоритетов. Общество консолидируется на основе базовых ценностей, закрепленных также и в декларации Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Среди них: любовь к Родине, добро и справедливость, созидательный труд, взаимопомощь, единство народов, крепкая семья и другие», – напомнила она.

«РДДМ становится инструментом участия молодежи в деятельности государства. У нас идет тренд на сопричастность молодых людей к политической и общественной жизни страны. Это логичное развитие комплексной молодежной политики России», – подчеркнула Карпова.

«Важно, чтобы дети становились созидателями своей Родины, страны, которая будет им принадлежать через 15–20 лет. Они станут активными гражданами, учеными, культурными и общественными деятелями и будут приумножать материальные и интеллектуальные ценности в своих отраслях», – добавила Наталия Мандрова, первый зампредседателя правления РДДМ «Движение первых».

«Что касается самого РДДМ, то наш ключевой принцип – делать все вместе с детьми, а не вместо них. Поэтому портфель РДДМ будет развиваться с учетом мнения детей. Кроме того, мы запустили процесс общественно-профессионального обсуждения программы воспитательной работы нашего движения. В целом в нашей стране возрождаются традиции педагогики», – указала она.

«Наша главная задача на ближайшее время – создать в стране воспитательную среду, синхронизировать работу всех, кто занимается образованием и воспитанием, чтобы они осознавали взаимную ответственность,

– пояснила спикер. – Отдельно замечу: в новые регионы сейчас приходит как РДДМ, так и другие российские системные проекты – «Большая перемена», платформа «Таврида», Общество «Знание» и другие. Форумы Росмолодежи в этом году впервые будут принимать молодых людей в возрасте от 14 лет, в том числе жителей новых регионов».

«У наших детей нет ограничений, они готовы ломать стереотипы и искать новые креативные подходы к любым вопросам и вообще к системам управления», – добавил Антон Сериков, замгендиректора Общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук».

«Одну из аудиторий в «Машуке» мы подарили ребятам. Как только мы разрешили хулиганить, они превратили стену в доску, на которой делились мыслями. Простая стена стала центром мыслительного процесса. Эта идея понравилась и первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко. Он тоже поучаствовал в том, чтобы расписать стену», – рассказал Сериков.

«Создание РДДМ – не инициатива одного человека, а логичное развитие молодежной политики нашей страны. Это ответ власти на запрос общества», – отметила Любовь Глебова, первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, глава научно-методического совета РДДМ.

«У учителя в нашей системе образования появляется миссия навигатора ребенка в жизни, чья задача – учить его коммуникациям, а не конкурировать с другими источниками информации. Мы постоянно поясняем: РДДМ – это организация детей, а не организация для детей. Некоторые говорят, что этим мы пытаемся возродить пионерию. Но я могу сказать: сделать этого не получится, да и не надо, каждой эпохе – свои проекты», – указала депутат.

По ее словам, задача РДДМ – сформировать ответственность маленького гражданина за свою большую страну, а потому программа движения рождалась на стыке общественных наук, воспитательной работы, деятельности государства и проведенной аналитики.

Для усиления молодежной политики в стране развивается законодательная база. «Закон о создании РДДМ – крайне важное событие для нашей страны. Документ определил схему взаимодействия органов власти и различных институтов в рамках молодежной политики, ввел понятие «наставник». Закон предусматривает огромный потенциал для развития всех участников «Движения первых», – подчеркнул Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике.

«Также сейчас идет финальный этап совершенствования законопроекта о молодежной политике.

Мы ставим задачу ввести несколько новых глав, касающихся инфраструктуры, кадрового обеспечения. Уже заложены акценты о патриотическом воспитании, о поддержке военнослужащих. В целом одной из целей молодежной политики мы ставим подготовку к военной службе», – пояснил он.

«Еще одна инициатива, которая будет внесена в Госдуму на следующей неделе, – наставничество для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы предлагаем закрепить наставников за такими детьми. Кстати, наставниками могут быть также и активисты РДДМ», – добавил парламентарий.

«Помимо этого, у нас комитет прорабатывает законодательную инициативу по повышению роли студенческого самоуправления. Это очень важно, учитывая, что у нас несколько миллионов учащихся в вузах и колледжах. Еще одна тема – внутренняя оценка качества образования в школах, ссузах, вузах. Этот законопроект предусматривает, чтобы мнение учащихся и преподавателей обязательно учитывало руководство образовательных учреждений. А РДДМ может проводить верификацию того, как ведется оценка качества», – резюмировал депутат.

В завершение дискуссии модератор круглого стола, кандидат политических наук, доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров отметил: движение выстраивает новые коммуникационные пути, и руководство страны поддерживает диалог с молодежью, который в том числе формирует образ будущего нашей страны.