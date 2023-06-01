Мишустин предупредил промышленников, что «отсидеться» на западном ПО не удастся

Отказывающимся от внедрения российских цифровых решений промышленникам в фармацевтической, пищевой и перерабатывающей отраслей не удастся «отсидеться» на зарубежных решениях, заявил премьер Михаил Мишустин.

Пассивная позиция крупных промышленников «удивляет», вероятно, они полагают, что проживут на зарубежных решениях «долгие годы», заявил Мишустин, передает ТАСС.

Он призвал их избавиться от иллюзий и отметил, что «отсидеться не получится».

В числе отстающих по внедрению отечественных технологий он назвал фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство.

Их проекты получили поддержку еще в 2022 году, но реализация так и не началась, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов организациям, добавил премьер.

По его словам, нужно создать «актуальный ландшафт IT-продуктов», запустить рейтингование продуктов и компаний по степени готовности и достигнутым результатам.

В декабре для отслеживания работы по импортозамещению ПО правительство подписало несколько соглашений о развитии высокотехнологичных направлений с госкорпорациями. Для каждого документа разработали дорожные карты, включающие мероприятия, позволяющие сократить число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивание отечественного ПО. К концу десятилетия, согласно этим картам, будет достигнуто замещение импортного ПО на 90%.

Мишустин подчеркнул, что следующий рубеж – это переход на российское «железо», но оно не будет работать без российского ПО.

Глава правительства отметил, что России не следует идти по пути копирования западных решений, а развивать собственные конкурентные преимущества в тех отраслях, где страна выступает технологическим лидером.

Он отметил, что процент внедрения ИИ в стране невысок, порядка 20%, нужно активно развивать подобные решения и использовать в том числе зарубежный опыт. В лидерах остаются аэропорты, железнодорожное машиностроение и игровые сервисы.

Если Россия «упустит момент» сейчас, то будущее ПО к моменту выхода на рынок может оказаться устаревшим и неконкурентоспособным, а этого нельзя допускать.

Необходимо в скором времени провести экспертную оценку, изучить интеграцию модулей с ИИ в новые продукты и включить в техзадания функции, которые окажут наибольший эффект на финансовую, экономическую и социальную сферы. Нужно усилить координацию разработчиков, создав единый банк отраслевых программных решений.

Мишустин указал на важность формирования основных типов цифровых решений, которые требуются промышленности, именно их разработку будет активно поддерживать государство.

В числе таких типов он указал автоматизацию проектирования, инженерных расчетов, а также управление жизненным циклом изделия. Второе место займут системы управления производственными процессами и активами, учета и мониторинга состояния оборудования, планирования технического обслуживания и ремонта.