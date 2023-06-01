Госдума денонсировала договор России и Украины об Азовском море и Керченском проливе

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Приднестровье попытаются затащить в Евросоюз вместе с Молдавией

Молдавия может стать членом ЕС уже через семь лет, мечтает президент Майя Санду REUTERS/Vladislav Culiomza
Майя Санду посулила молдаванам членство в Евросоюзе уже через семь лет. Президента не смутил тот факт, что ей не подчиняется значительная часть территории республики, а именно Приднестровье. Она надеется поднять поднять уровень жизни в Молдавии настолько, что приднестровцы захотят присоединиться. Но что Кишинев планирует делать с дислоцированными в регионе российскими войсками?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Мы воюем на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 8 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
    Россия вышла из договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple В Совфеде оценили разработку в НАТО сценария прямого столкновения с Россией В АТОР заявили о подорожании зарубежного отдыха для россиян
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    Госдума денонсировала договор России и Украины об Азовском море и Керченском проливе

    1 июня 2023, 12:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума приняла закон о денонсации договора России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

    В пояснительной записке указывается, что после принятия в Россию ДНР, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива появилась кардинально новая ситуация, эти берега принадлежат теперь только Российской Федерации, передает ТАСС.

    Между тем замминистра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что Украина утратила статус прибрежного государства к этим акваториям, потому возникла необходимость прекращения договора.

    Напомним, проект закона внес в парламент президент России Владимир Путин.

    Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
    		   
    31 мая 2023, 14:50
    Фото: gur.gov.ua
    Текст: Алексей Дегтярев

    Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.

    Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.

    Коментарии (46)
    Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны
    Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине
    		   
    31 мая 2023, 19:57
    Фото: PAP/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.

    Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.

    По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.

    Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.

    4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.

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    Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского
    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника
    		   
    31 мая 2023, 16:29
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».

    Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос.

    По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена.

    Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском.

    Коментарии (27)
    Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
    Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
    		   
    31 мая 2023, 14:55
    Фото: Константин Сазончик/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».

    «Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.

    «Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.

    «Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.

    Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

    В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (17)
    На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
    Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту
    		   
    31 мая 2023, 20:05
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».

    Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».

    Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

    В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».

    Коментарии (28)
    В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
    Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
    		   
    1 июня 2023, 03:37
    Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

    По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».

    Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

    По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.

    В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.

    Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.

    Коментарии (19)
    В Германии заявили о легитимности украинских ударов по России
    		   
    31 мая 2023, 15:21
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкая сторона признает легитимность с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

    «Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права», – цитирует Хебештрайта ТАСС.

    По его словам, международное право якобы считает такие удары легитимными. При этом представитель правительства ФРГ указал, что Берлин передает Киеву оружие только для того, чтобы «защищать украинскую территорию».

    30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. В Кремле выразили уверенность, что за атакой стоит украинская сторона.

    Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно.

    Коментарии (44)
    В Белом доме назвали сроки наступления Киева
    Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
    		   
    31 мая 2023, 16:15
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

    По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».

    На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».

    Коментарии (26)
    Песков заявил о принимаемых Россией мерах из-за обстрелов Белгородской области
    Песков заявил, что Россия принимает меры из-за обстрелов Белгородской области
    		   
    31 мая 2023, 13:38
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство принимает меры в связи с обстрелами в Белгородской области со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль обеспокоен обстановкой с обстрелами в регионе, там сложилась «достаточно тревожная» ситуация, принимаются меры, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ни одна западная страна до сих пор не осудила обстрелы со стороны Украины гражданских объектов в Белгородской области.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что на приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ.

    Коментарии (35)
    Белгородский оперштаб опроверг слухи о «прорыве ВСУ» под Шебекино
    Оперштаб Белгородской области назвал ложными сообщения о якобы «прорыве ВСУ» в Шебекинском направлении
    		   
    1 июня 2023, 08:51
    Фото: SOPA Images/Reurers
    Текст: Ольга Никитина

    Оперативный штаб Белгородской области назвал ложными сообщения ряда Telegram-каналов о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении.

    В сообщении оперштаба говорится, что данная информация ложная и не соответствует действительности.

    Отмечается, что в Шебекинском городском округе обстановка в настоящее время «сложная» из-за обстрелов со стороны украинских националистов, «слышны звуки боя». Вооруженные Силы России работают, но «никакого прорыва ВСУ нет», подчеркивает оперативный штаб.

    Местных жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не подтвердил распространяющуюся в Сети информацию о якобы срочной массовой эвакуации жителей Шебекинского округа.

    Коментарии (34)
    Генсек НАТО об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
    Генсек НАТО Столтенберг об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
    		   
    1 июня 2023, 10:21
    Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории России, в том числе атаке дронов на Москву, заявил, что Украина «реализует свое право защищаться».

    Отвечая на вопрос о «возможных атаках Украины на территории России» Столтенберг заявил, что «Украина имеет право защищать себя».

    Он также заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддержку Киев «так долго, как потребуется», не превращаясь при этом в сторону конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.

    Коментарии (35)
    Песков: Странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине
    Песков заявил, что странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине

    31 мая 2023, 19:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Страны Европы и ряд других государств «по уши» влезли в украинский конфликт, им придется ответить перед собственными народами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

    Рано или поздно европейским государствам и другим странам, кто «по уши влез» в конфликт, придется задуматься и ответить перед своими народами, зачем они это делают, заявил Песков, передает ТАСС.

    Избежать негативных последствий у них не получится, заверил он.

    Так Песков отреагировал на слова немецкого руководства «легитимности» украинских ударов украинским же оружием по России.

    По его мнению, власти ЕС «кормят» свои народы русофобией, но это можно продолжать до определенной степени. Через какое-то время это перестанет работать, когда «денег в кармане становится меньше у них». Европа уже сейчас беднеет из-за вовлеченности в конфликт на Украине, добавил Песков.

    Ранее представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о легитимности с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства.

    Коментарии (12)
    Украина подняла тарифы на транзит российской нефти по «Дружбе» на 25%
    		   
    1 июня 2023, 01:59
    Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%.

    С 1 июня тариф на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины будет повышен на 25%, передает ТАСС.

    Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года.

    Напомним, с 1 января 2023 года Украина подняла тарифы на транспортировку нефти через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через территорию Украины вдвое, до 27,2 евро за тонну.

    Коментарии (11)
    Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
    Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
    		   
    1 июня 2023, 11:19
    Фото: Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.

    По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».

    «Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.

    В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.

    В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.

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    Пушилин объяснил важность полного освобождения Марьинки
    Врио главы ДНР Пушилин: Стратегически очень важно полностью освободить Марьинку для дальнейшего продвижения

    1 июня 2023, 06:58

    Текст: Антон Никитин

    Ситуация на Марьинском направлении достаточно напряженная, это одна из горячих точек, в обозримой перспективе нужно освободить этот населенный пункт полностью, в стратегическом плане это очень важно для дальнейшего продвижения, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

    Врио главы ДНР отметил, что на Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, которую нам нужно освободить в обозримой перспективе уже полностью. Пушилин сообщил, что продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. Он подчеркнул, что освобождение города очень важно в стратегическом плане для продвижения в сторону следующих населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия.

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