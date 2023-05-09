Украина обстреляла Белгородскую область Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам Надпись «Победа была, Победа будет» из тысяч свечей выложили в Донецке

Фото: Фото из соцсетей

Текст: Антон Антонов

В Донецке активисты «Молодой Республики» в рамках традиционной акции «Свеча Победы» выложили надпись «Победа была, Победа будет» из почти 4 тыс. свечей, сообщил глава общественной организации Сергей Добровольский. «Почему именно эту надпись, потому что в сорок пятом году наши ребята, наши защитники изгнали эту нечисть с нашей земли, и мы уверены, что в ближайшее время также наши воины изгонят всю эту нечисть с нашей земли и мы заживем наконец-то мирной жизнью», – приводит слова Добровольского «Донецкое агентство новостей». Надпись выложена у мемориала рядом с шурфом шахты 4/4-бис. В годы Великой Отечественной войны нацисты совершили там массовую казнь гражданского населения. Это второе по массовости место захоронения жертв нацизма после Бабьего Яра. Напомним, в ЛНР и ДНР появятся таблички в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Тем временем на Украине 9 мая объявили «Днем Европы». Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века» Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века». Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая. По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу. «Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова. Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Песков рассказал о планах Путина и глав государств СНГ на День Победы Песков: Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным 8 мая 2023, 22:00 Текст: Вера Басилая

Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также запланирован неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, парад Победы начнется в 10 утра, где выступит президент России, говорится в Telegram-канале Павла Зарубина. Пресс-секретарь президента заявил, что главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным. Далее будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, также у гостей запланирован неформальный завтрак с российским лидером. Ранее почти все президенты стран СНГ прибыли в Москву. Напомним, Дмитрий Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать. Новости СМИ2 Лукашенко прибыл в Москву Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом 8 мая 2023, 20:14 Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что Лукашенко прилетел в Москву, передает РИА «Новости». Предполагается, что президент Белоруссии будет участвовать праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом. Также в праздничных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Политолог: «Бессмертный полк» стал событием наднационального масштаба Политолог Рудаков: Проведение «Бессмертного полка» на фоне СВО подчеркивает вектор России на сохранение исторической правды

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» стала важнейшей историко-патриотической составляющей нашего общества. А проведение мероприятия на фоне спецоперации придает ему особое значение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. С начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «За 11 лет акция прошла путь от региональной инициативы до события наднационального масштаба. Сейчас в ней принимают участие миллионы россиян, в том числе президент Владимир Путин. К мероприятию присоединяются и множество соотечественников по всему миру», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. «За эти годы появилось много новых форм участия, например, сетевой формат, автопробеги, «Стена памяти». Сейчас акция фактически приходит в каждый дом, на каждую улицу. И можно с уверенностью сказать, что сегодня это важнейший историко-патриотический социальный ритуал, фактор развития нашей гражданской культуры», – указал он. «В нынешнем году «Бессмертный полк» приобретает особый смысл и демонстрирует преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Свое место в «Бессмертном полку» наряду с героями Великой Отечественной войны занимают герои спецоперации. Это крайне символично. Наши граждане не отделяют борьбу с нацизмом во времена Великой Отечественной от аналогичного противостояния, идущего прямо на наших глазах на Украине», – пояснил аналитик. «Немаловажную роль в поддержании исторической памяти играет и президент Владимир Путин. Напомню, глава государства говорил о том, что история страны начитается с истории семьи. Он поддержал «Бессмертный полк» не только на государственном уровне, но и за счет личного примера. Благодаря этому акция стала очевидным для всех результатом политики страны, направленной на сохранение исторической правды», – подчеркнул эксперт. «Гордость за предков, победивших нацизм в 1945 году, стала важнейшей составляющей российской идентичности. Сегодня это чувство является мощнейшим мотивационным фактором, вдохновляющим на защиту суверенитета России и наследия Победы», – резюмировал Рудаков. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне шествие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие в мероприятии приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Новости СМИ2 Эксперты указали на особую значимость «Бессмертного полка» на фоне СВО Общественник Макаров: У «Бессмертного полка» нет ни начальников, ни командиров, есть только порыв человеческой души

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» сплачивает семьи, дома, города и всю Россию. И в условиях СВО это особенно важно, сказали газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Макаров и историк Владимир Шаповалов. Напомним, с начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «Акция «Бессмертный полк» за 11 лет показала пример того, как инициатива, рожденная в глубине народных масс, разрастается по всему миру. Когда идеей загорается один челочек – это значимо, но когда тысячи – это неоценимо», – сказал Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», генерал-полковник в отставке, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени. «Несмотря на все сложные геополитические реалии, в акции на сегодняшний день участвуют свыше 100 государств мира. В России же это фактически народное движение, у которого нет ни начальников, ни командиров. Есть только порыв человеческой души», – добавил собеседник. «Эта акция через историю семьи и рода скрепляет и делает значимее каждого гражданина нашей страны. Душевное тепло, которое рождается в семье, сплачивает весь дом, улицу, поселки, города и всю страну вокруг исторической памяти России», – отмечает общественник. «И сегодня ребята, выполняющие поставленные задачи в зоне СВО, по сути, внуки и правнуки победителей в той кровавой войне, несут тот же заряд мужества, стойкости и любви к своей Родине, что и их предки. Это является залогом той победы, которую добудут наши бойцы в этой борьбе с нацизмом на Украине», – полагает он. «Примечательно, как обросла новыми форматами акция «Бессмертный полк» за эти годы. У каждого человека нашей страны есть возможность почтить память погибших как в Великой Отечественной войне, так и в СВО. Так, например, за счет пандемии, когда мы не могли собраться вместе для проведения марша, появилась возможность проведения акции онлайн, также появился формат «Окна Победы», автопробеги», – перечисляет эксперт. «И все это рождается внутри движения, как некогда появился и сам «Бессмертный полк». Я думаю, будут появляться новые форматы. Ведь, например, в ходе ВОВ погибло немало людей, у которых на тот момент не было семей. Их портреты в рамках того же марша просто некому нести. И как почтить их память – это вопрос, требующий обсуждения», – продолжает собеседник. «Сложно переоценить и роль президента Владимира Путина в популяризации акции «Бессмертный полк». Он с огромным чувством благодарности относится к ветеранам, чтит память тех, кто погиб в этой войне. Он, показывая на личном примере отношение к исторической памяти нашей страны, формирует у подрастающего поколения правильное понимание того, насколько важна была победа в ВОВ», – подчеркнул Макаров. «Бессмертный полк» зародился как общественная инициатива относительно небольшой группы гражданских активистов, но очень быстро стал общенародной акцией государственного уровня. При этом, акция смогла сохранить свою народную сущность. В России «Бессмертный полк» – это один из символов Победы, а за рубежом – России», – добавил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ. «Мероприятие сохраняет свою актуальность и популярность, в том числе за счет появления новых форматов. Так, акции проходят в соцсетях, школах, появилось «Панно памяти», «Бессмертный полк на автомобилях». Все это ежегодно привлекает все больше участников», – напомнил собеседник. «На фоне спецоперации «Бессмертный полк» приобретает особый смысл – в этом году в акции чествуют в том числе участников СВО. Это показывает преемственность поколений в борьбе с нацизмом – с ним сражались наши деды, теперь пришла наша очередь защищать Россию. Многочисленность участников акций «Бессмертного полка» еще раз подчеркивает консолидацию нашего общества вокруг президента, флага, как ответ на внешнее давление», – заключил Шаповалов. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая 8 мая 2023, 21:46 Текст: Вера Басилая

Высший административный суд Берлина отменил постановление суда первой инстанции, который разрешил флаги России и СССР у советских мемориалов в Берлине 9 мая. Суд счел жалобу полиции обоснованной, и решил отменить разрешение на демонстрацию флага России и СССР, а также георгиевской ленты на мемориалах советским воинам в Берлине, передает РИА «Новости». Ранее Административный суд Берлина разрешил демонстрацию украинского флага. Затем появилось сообщение, что аналогичное решение было принято и в отношении флага России. Однако полиция Берлина обжаловала это решение в Высшем административном суде. Новости СМИ2 Песков заявил о необходимости быть начеку из-за деятельности «киевского режима» Песков: Все меры безопасности на параде Победы в Москве принимаются, но нужно быть начеку 8 мая 2023, 18:44 Текст: Вера Басилая

Все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая в Москве принимаются, но нужна бдительность, потому что Россия имеет дело с киевским режимом, что обязывает быть начеку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, для проведения парада Победы приняты все необходимые меры, будет много иностранных гостей, тем более речь идет о присутствии президента России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. Пресс-секретарь президента отметил, что нужна бдительность, потому что Россия имеет дело «вот с таким киевским режимом», что обязывает быть начеку. Песков отметил, что важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма. «Девятое мая – это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан за то, чтобы защитить мир от фашизма», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать. В Сети запустили флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов СВО 8 мая 2023, 20:59 В социальных сетях запустили флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО). Желающие присоединиться должны записать видео «с символическим жестом солидарности победителей». Идея флешмоба распространилась после интервью ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука в геронтологическом центре Москвы. Он пожелал скорейшей победы российским бойцам и показал символ «рукопожатия», который объяснил как «жест единения и солидарности двух поколений победителей», говорится в Telegram-канале общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ». Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Для этого нужно записать видеообращение, показать символ, который продемонстрировал Николай Имчук, выложить видео в социальную сеть под хештегом #Встанем. Новости СМИ2 Кириенко и глава ЛНР навестили 97-летнего ветерана в Луганске 8 мая 2023, 10:14 Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник навестили 97-летнего фронтовика Григория Пономаренко. Они узнали у ветерана о жизни и боевом пути, и о проблемах, в решении которых требуется помощь. «Григорий Семенович принял первый бой 17-летним юношей под Ростовом, прошагал полмира и встретил Победу в Берлине. Форсировал Днепр, освобождал Крым, Кенигсберг и Варшаву», – написал Пасечник в Telegram. Фронтовик рассказал, что и сегодня внимательно следит за новостями с фронта, болеет за наших ребят, которые вновь противостоят нацизму, верит и ждет долгожданной Победы. Также Кириенко и Пасечник в канун Дня Победы возложили цветы к Пилону Славы и памятнику «Журавли» в Луганске. Помимо этого, был отмечен вклад представителей Луганщины в сохранение культуры. Пасечник и Кириенко вручили почетные грамоты президента министру культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрию Сидорову и его заместителю Роману Олексину. «Даже в дни самых ожесточенных сражений бойцы этого фронта – деятели искусства Луганской Народной Республики не прекращали творить: выступали в прифронтовых городах и районах, вдохновляли наших бойцов, приумножали культурное наследие Отчизны», – напомнил Пасечник. Стало известно о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву Дипломатический источник сообщил о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву 8 мая 2023, 22:35 Текст: Антон Антонов

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял российское приглашение и прибудет на парад Победы в Москву, сообщил дипломатический источник. Как сообщил источник ТАСС, Бердымухамедов прибудет в российскую столицу «к утру» вторника. Напомним, в Москву уже прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава правительства Армении Никол Пашинян. Кроме того, ожидается визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Новости СМИ2 Народный фронт в Ростове-на-Дону передал воинским подразделениям более 300 автомобилей 8 мая 2023, 19:07 В Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали военнослужащим более 100 подразделений автотехнику, отправленную жителями регионов, и машины, приобретенные за счет сбора к 9 Мая в рамках проекта «Все для победы!». Два железнодорожных состава с автомобилями для бойцов СВО прибыли в Ростов-на-Дону из 46 регионов России 3 мая. Усилиями всей страны удалось собрать 252 автомобиля, для перевозки машин был задействован 131 вагон ОАО «РЖД». Еще 67 автомобилей прибыли в Ростов-на-Дону на автовозах. Также в машины для военных загрузили медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи. Военнослужащих СВО с Днем Победы поздравил ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья, которому в этом году исполняется 102 года. Александр Григорьевич Золотов обратился к бойцам по видео. «Старшее поколение победило гитлеровскую Германию и сателлитов. Однако в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. На Западе смотрели на это спустя рукава. Не обращали внимания на шествия фашистов и так далее. Ребята, будьте преданы Родине. После вашей операции украинские нацисты уже не поднимут голову, и не будут угрожать нашей России. Я желаю нашим воинам, которые сражаются за нашу Родину, достойно выполнить все приказы, уничтожить нацизм, возвратиться домой здоровыми к своим семьям», – обратился он к защитникам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также благодаря акции Народного фронта из Иркутска в Ростов-на-Дону приехали жены бойцов, которым удалось увидеться со своими мужьями. Для военнослужащих это стало настоящим сюрпризом и самым лучшим подарком. «Сказать, что душа просто прыгает – это ничего не сказать. Ребята, которые занимались доставкой моей супруги, молодцы. Мы не виделись уже почти полгода. И когда я сегодня приехал сюда, и жена подбежала сзади и обняла меня, эмоции захлестнули, у меня до сих пор руки дрожат. Я ничего не знал, это настоящий сюрприз. Спасибо, ребята», – поделился эмоциями от встречи военнослужащий Андрей Шевченко. У супружеской пары Шевченко трое детей. Старший сын – тоже участник специальной военной операции, мобилизованный из Иркутской области. Он служит в ЛНР, куда также отправятся автомобили в помощь подразделениям. Лично поддержать бойцов в Ростов-на-Дону приехали представители общественных организаций. Это люди из разных регионов России, объединенные общим желанием помочь бойцам. Например, Ольга Язева из Красноярского края – жена священника. Ее старший сын был мобилизован в сентябре 2022 года. Тогда женщина организовала сообщество «Швейные войска России»: шьют термобелье, маскхалаты и отправляют бойцам. Медики Московской области загрузили в подаренные бойцам машины аптечки и медицинские рюкзаки. Анна Краснопольская и Екатерина Горячева из волонтерской группы «Врачи, вы не одни» собрали более 20 тысяч аптечек и 350 рюкзаков медиков. Сегодня они сами передали их бойцам в Ростове-на-Дону. Вместе с автомобилями и снаряжением Народный фронт привезет бойцам около 3 тыс. писем от студентов Университета «Синергия». Их передали представители проекта «Бизнес-мобилизация», созданного корпорацией «Синергия» при поддержке президентского движения. Кроме того, Народный фронт и Следственный комитет России организовали совместную акцию: распечатали на флагах портреты ветеранов Великой Отечественной войны и вручили их родным, потомкам, участвующим сегодня в специальной военной операции. Бойцы закрепили флаги своих прадедов на подаренных автомобилях. Хуснуллин рассказал о благоустройстве памятников и мемориалов в новых регионах России 8 мая 2023, 11:50 Текст: Ольга Иванова

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что в новых регионах не только восстанавливается инфраструктура, но и сохраняется память о тех, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны. Так, к 9 мая приведены в порядок многие памятники и мемориалы, обелиски и воинские захоронения. В своем Telegram-канале он сообщил, что в Приморском парке Мариуполя ко Дню Победы благоустроили территорию возле мемориала «Воинам-освободителям Донбасса»: заменили асфальт и бордюры, восстановили гранитные плиты и брусчатку. На самом памятнике заделали все трещины. В селе Первомайское в ДНР восстановлены памятник и мемориальная доска, на которой высечены имена односельчан, не вернувшихся с войны. В Тельмановском районе строители, ремонтируя участок дороги, провели ремонт монументов, посвященных воинам-освободителям, и обновили плиточное и асфальтовое покрытие на подходах к ним. В ЛНР сразу 10 регионов-шефов приняли участие в работах по благоустройству. Так, жители поселка Белокуракино принесут цветы к обновленному Мемориальному комплексу «Скорбящая мать» и братской могиле советских воинов. В Запорожской области в Мелитопольском районе восстановлены Мемориал на Братской могиле и мемориальный комплекс на линии «Вотан»: в октябре 1943 года 118-я дивизия штурмовала на этом участке немецкую линию обороны, защищая железную дорогу – главный канал поставок в Крым. Также в регионе зажгутся еще 16 Вечных огней. Новости СМИ2 Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана 8 мая 2023, 21:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, встреча Путина и Мирзиеева прошла в Кремле, передает РИА «Новости». Шавкат Мирзиеев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России, он примет участие в праздничных мероприятиях в связи с Днем Победы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом. «Бессмертный мотополк» стартовал в Ленобласти 8 мая 2023, 17:49 В памятном заезде во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко участвуют более 30 членов мотоклуба «Дом», байкеры везут портреты своих героев-участников сражений Великой Отечественной войны. По словам Дрозденко, мотопробег в этом году посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда. «Первое, что мы сделаем сегодня, это братской мотоколонной доедем до Рубежного камня, где возложим цветы и поклонимся защитникам Невского пятачка, а затем переедем в музей-диораму «Прорыв». Сегодня еще одна особенность – мы назвали сегодняшний мотопробег «Бессмертный мотополк» – у нас на лобовых стеклах портреты наших дедов и прадедов и этот пробег мы посвящаем им», – отметил губернатор. Колонна мотоциклистов стартовала от деревни Керро во Всеволожском районе, где в годы Великой Отечественной войны пролегал Лемболовский батальонный рубеж обороны. Первая остановка – мемориал «Рубежный камень», где почтили память защитников «Невского пятачка», говорится в сообщении на сайте правительства Ленобласти. Окончание маршрута – у музея «Прорыв блокады Ленинграда», где мотоциклистов встретили праздничным концертом с участием ансамбля песни и пляски Западного военного округа, полуфиналисткой 6 сезона «Голос дети» Анастасией Ивановой, хором Сосновоборской детской школы искусств «Балтика», а также профессиональных солистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Новости СМИ2 Участники «Движения Первых» украсили грузовики в память о героизме шоферов-фронтовиков 8 мая 2023, 14:48 Активисты Российского движения детей и молодежи приняли участие в грузовом автопробеге памяти героизма шоферов-фронтовиков «Водители России – Водители Победы», дети и подростки украсили автомобили символами победы, на кабине и кузове автотранспорта оставили свои пожелания участникам СВО. Школьники и студенты движения присоединились к патриотической акции водителей большегрузов и малотоннажек из 34 регионов России. По словам организаторов, цель мероприятия – привлечь внимание молодежи к важности профессии водителя грузовика в мирное время, а также напомнить о том, какой вклад в разгром нацизма внесли фронтовые шоферы, доставлявшие в годы Великой Отечественной войны личный состав и важные грузы на передовой и в тылу. Президент Общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош заявил, что вклад шоферов-фронтовиков в Победу недооценен, про них мало, кто вспоминает, снимает фильмы и поет песни, а они по праву несут знамя «Водители Победы». Участниками акции стали одни из самых активных ребят в своих регионах. Так, учащиеся Курганского государственного колледжа, которые являются членами студенческого патриотического клуба «Пламя» и проводят уроки выживания для школьников, написали теплые пожелания и слова поддержки бойцам на СВО, украсили грузовики георгиевской лентой на капоте, фотографиями шоферов-фронтовиков под лобовым стеклом и рисунками детей. Томские студенты колледжа гражданского транспорта вместе со школьниками превратили кабину тягача в письмо на фронт, а ребята из Пензенского колледжа транспортных технологий – будущие механики и машинисты – нарисовали на 12-метровом прицепе салют и Вечный огнь. Важность фронтовых шоферов можно оценить только лишь по одному эпизоду Великой Отечественной войны – снабжению блокадного Ленинграда. Общее количество грузов, перевезенных в осажденный гитлеровцами и их союзниками город на Неве по «Дороге жизни» за весь период ее действия, составило свыше 1,6 млн тонн. За это же время из города было эвакуировано 1 млн 376 тыс. человек. Впервые автопробег «Водители Победы» состоялся на международном фестивале грузового транспорта TRUCKFEST в Москве в 2020 году. Тогда в нем приняли участие 14 магистральных тягачей.