На Донбассе пообещали установить таблички в память о ветеранах Великой Отечественной войны

Таблички в память о ветеранах Великой Отечественной войны появятся в ЛНР и ДНР по инициативе «Молодой Гвардии «Единой России» (МГЕР), сообщили в пресс-службе «Единой России».

Как отметил председатель движения Антон Демидов, жители освобожденных территорий просят волонтеров установить мемориальные доски в память о ветеранах. Для них это особенно важно, так как киевские власти «сносили памятники героям-освободителям, запрещали носить георгиевские ленты, отмечать День Победы», передает РИА «Новости».

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что в новых регионах не только восстанавливается инфраструктура, но и сохраняется память о тех, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны. Так, к 9 мая приведены в порядок многие памятники и мемориалы, обелиски и воинские захоронения.