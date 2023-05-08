Хуснуллин рассказал о благоустройстве памятников и мемориалов в новых регионах России

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что в новых регионах не только восстанавливается инфраструктура, но и сохраняется память о тех, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны. Так, к 9 мая приведены в порядок многие памятники и мемориалы, обелиски и воинские захоронения.

В своем Telegram-канале он сообщил, что в Приморском парке Мариуполя ко Дню Победы благоустроили территорию возле мемориала «Воинам-освободителям Донбасса»: заменили асфальт и бордюры, восстановили гранитные плиты и брусчатку. На самом памятнике заделали все трещины.

В селе Первомайское в ДНР восстановлены памятник и мемориальная доска, на которой высечены имена односельчан, не вернувшихся с войны.

В Тельмановском районе строители, ремонтируя участок дороги, провели ремонт монументов, посвященных воинам-освободителям, и обновили плиточное и асфальтовое покрытие на подходах к ним.

В ЛНР сразу 10 регионов-шефов приняли участие в работах по благоустройству. Так, жители поселка Белокуракино принесут цветы к обновленному Мемориальному комплексу «Скорбящая мать» и братской могиле советских воинов.

В Запорожской области в Мелитопольском районе восстановлены Мемориал на Братской могиле и мемориальный комплекс на линии «Вотан»: в октябре 1943 года 118-я дивизия штурмовала на этом участке немецкую линию обороны, защищая железную дорогу – главный канал поставок в Крым. Также в регионе зажгутся еще 16 Вечных огней.