Минфин США назвал условие начала конституционного кризиса

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7 мая, воскресенье | Последнее обновление — 18:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минфин США назвал условие начала конституционного кризиса
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Президент США Джо Байден может воспользоваться поправкой в конституции, чтобы избежать дефолта, но тогда страну ждет кризис, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен телеканалу ABC News.
Журналист спросил у нее, рассматривает ли американская администрация возможность применения 14-й поправки конституции страны для избежания дефолта. Йеллен подчеркнула, что нельзя оказаться в ситуации, в которой придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга, поскольку тогда начнется конституционный кризис, передает РИА «Новости».
По ее словам, правительству необходимо сделать так, чтобы Конгресс «выполнил свою работу», повысив потолок госдолга.
Четвертый раздел четырнадцатой поправки конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга страны не должна оказываться под сомнением. Это дает возможность президенту США решить вопрос госдолга без согласования с Конгрессом.
Напомним, во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта в США. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит госдолга США из-за угрозы дефолта. В конце апреля Палата представителей США приняла проект закона о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с сокращением расходов бюджета государства.
Американский политик заявил о «катастрофических» потерях ВСУ
Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть на Украине, потери ВСУ «катастрофические»
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Россия не может проиграть на Украине, у ВС России артиллерийское преимущество перед США, правительство Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ, заявил кандидат в американские президенты, племянник убитого президента США Роберт Кеннеди – младший.
Американский политик выразил уверенность в интервью All-in Podcast, что русские не могут проиграть эту войну, они лишь наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США. При этом он констатировал, что у Соединенных Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что правительства Украины и США «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Кеннеди-младший назвал ситуацию на Украине «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.
Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. В начале мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений.
Сестра рассказала о подозреваемом в покушении на Прилепина брате
Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина заявила, что раньше брат служил в ополчении ДНР
Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина, Ирина рассказала о брате: судим за хулиганство и разбой в подростковом возрасте, раньше служил в ополчении ДНР.
По словам Ирины, в последнее время с братом они редко общались. Раньше вместе учились в школе-интернате в Дружковке в Краматорском районе, как дети из малоимущей семьи.
Сестра описала брата как вспыльчивого, но не злого человека. Своей семьи у Пермякова нет, он раз в полгода звонил маме, которая живет с сестрой в России, передает RT.
Ирина рассказала, что брат был судим за хулиганство и разбой, вступил добровольно в ополчении ДНР с 2015 года, потому что раньше «поддерживал Донбасс».
При этом родным говорил, что работает на стройке в Москве, а документы на российский паспорт подавал, вероятно, до Нового года.
Ранее Пермяков признался, что несколько лет работал на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что следил за домом Захара Прилепина, установил взрывное устройство на дороге, а позже привел бомбу в действие дистанционно.
Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
В США назвали ответственных за атаку украинских дронов на Кремль
Бывший американский военный разведчик Риттер: Ответственность за атаку на Кремль лежит на Украине, США, НАТО, ЕС
Атака БПЛА на Кремль является открытой провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Как указал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, атака БПЛА на Кремль представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. Он выразил уверенность, что этот политический акт не даст ВСУ никаких военных преимуществ, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. По его словам, всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах: США, НАТО и ЕС.
Кроме того, как заявил американский военный, все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации «на театре военных действий». Риттер отметил, что атака на Кремль не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте.
Риттер обратил внимание на то, что российский лидер в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Рогов назвал место пуска украинских ракет по Крыму
Рогов: Украинские войска вели ракетную атаку на Крым из подконтрольного им Запорожья
Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами «Гром-2» из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, атака на Крым осуществлялась из города Запорожье, куда ранее был переброшен ОТРК «Гром-2». По словам Рогова, комплекс прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой, но рано или поздно ВС России его поймают и «туда прилетит вежливая ракета», передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Крыма две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».
Маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета
Минобороны Румынии: Маневры российского истребителя Су-35 над Черным морем напугали экипаж польского самолета
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Российский истребитель Су-35 сильно напугал экипаж польского самолета, который выполнял патрулирование международного воздушного пространства над Черным морем, сообщило военное ведомство Румынии.
По его данным, инцидент произошел 5 мая в 60 километрах к востоку от границы этой республики. Польский самолет L410 Turbolet был перехвачен истребителем Су-35. Как утверждают в румынском военном ведомстве, маневры летчиков РФ якобы создали высокий уровень турбулентности, вызвав серьезные трудности в управлении воздушным судном, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Jurnalu.
После получения информации о произошедшем два самолета ВВС Румынии и два – Испании были приведены в состояние боевой тревоги. Однако полет решили отменить, поскольку пилоты выровняли самолет после изначальной потери высоты. L410 Turbolet совершил посадку в аэропорту «Михаил Когэлничану», в результате происшествия никто не пострадал.
В среду российский Су-35 уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации.
Пригожин сообщил о выполнении целей операции «Бахмутская мясорубка»
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Задачи операции «Бахмутская мясорубка» в Артемовске полностью выполнены
Задачи операции, которые стояли перед ЧВК «Вагнер» в Артемовске, выполнены, заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин выступил с утверждением, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины) и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Основатель ЧВК «Вагнер» выразил мнение, что свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
Он заверил, что после выхода из Артемовска ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и доподготовки подразделений, а в случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер» незамедлительно встанет на защиту Родины.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин сообщил, с Кадыровым достигнута договоренность о передаче позиций от ЧВК «Вагнер» спецназу «Ахмат» с полуночи 10 мая.
Перед этим Пригожин, выступил с открытым обращением, в котором заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» намерены передать 10 мая свои позиции в Артемовске Минобороны, а сами «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». Такое решение объяснялось наличием «снарядного голода» в подразделениях, что значительно осложняло ведение боевых действий.
После заявления ЧВК, Кадыров предложил отправить в Артемовск спецназ «Ахмат», а также призвал разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер». Пе его мнению, если нехватка боеприпасов имеется, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии.
В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Дмитрий Перминов, комментируя ультимативные заявления о скором выходе штурмовых подразделений ЧВК из Артемовска, отметил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.
«Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться», – убежден Перминов. – «И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо».
Задержанный за подрыв машины Прилепина признался, что работал по заказу спецслужб Украины
СК: Задержанный за подрыв машины Прилепина признался, что работал по заказу спецслужб Украины
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Задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт, сообщили в Следственном комитете.
СК сообщил, что подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков дал признательные показания. Он рассказал, что по заданию спецслужб Украины заложил взрывное устройство на дороге по пути следования Прилепина, перед этим он несколько дней следил за домом писателя.
Пермяков привел в действие бомбу дистанционно, после чего пытался скрыться, но был задержан полицейскими, когда выходил из леса в другом поселке, говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
Также мужчина рассказал, что был завербован спецслужбами Украины много лет назад, за информацию он получал деньги, передает Telegram-канал «112».
Одним из последних заданий было получить паспорт России и переезд из Украины, после чего он должен был подорвать Прилепина.
Между тем, при прочесывании леса был задержан второй подозреваемый в покушении на убийство Захара Прилепина, с ним работают оперативники. В это время в Москве проходят обыски на нескольких адресах, которые указали задержанные.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
В Сети раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III
Пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
На коронацию Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне жена и внучка президента США Джо Байдена пришли в платьях в цветах украинского флага.
«Первая леди Америки представляет Украину, а не Америку, находясь в Британии. Демократы ненавидят Америку», – написала известная американская консервативная юрист Дженна Эллис.
Другой пользователь сравнил наряды супруги и внучки американского президента с гостиничными портьерами, передает Ura.ru.
Крис Таббс заявила, что американцы «умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу».
«Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа», – считает другой пользователь.
Ранее король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III был помазан на царство.
Всего на церемонии присутствовали около 2,2 тыс. гостей. Это члены королевской семьи, главы около 100 государств, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты.
ФСБ предотвратила атаку дронов на самолет ДРЛО А-50
ФСБ: Предотвращена атака украинских дронов на военный аэродром в Ивановской области
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ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области с применением дронов, сообщает ЦОС ФСБ России.
Как сообщили в ЦОС, ФСБ и МВД России, пресечена попытка совершения теракта, планировавшегося Украиной, на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, целями были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.В сообщении уточняется, что СВУ для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из Черниговской области.
В ФСБ сообщили также, что в результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот и члены ДРГ были задержаны после посадки в Тульской области.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.
Пригожин заявил о получении распоряжения о поставках боеприпасов российским бойцам
Пригожин: Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов
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Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов, курировать диалог в принятии решений будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В пресс-службе Пригожина в Telegram-канале опубликована его аудиозапись. По его словам, сегодня ночью ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором им пообещали дать боеприпасы и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий, передает ТАСС.
Кроме того, как указал Пригожин, курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет Суровикин.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.
Президент Чехии дал Украине совет по поводу контрнаступления
Павел: Украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления, поскольку оно сопряжено с «ужасными потерями», и если Киев проиграет, то второго шанса в этом году уже не получит.
По его словам, у украинцев еще есть ощущение того, что они не обладают всем для успешного начала операции, передает ТАСС.
Павел рассказал, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем предостерег киевские власти от поспешного начала контрнаступления, несмотря на то, что некоторые могут «захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации каких-либо результатов».
Он добавил, что если контрнаступление провалится, то у Украины не будет другого шанса, а Украина неизбежно понесет «ужасные потери».
Также Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.
Ранее Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии, из-за этого предоставляемые Западом танки становятся складским товаром.
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске Humvee
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске американский бронеавтомобиль Humvee
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Группа ЧВК «Вагнер» захватила в Артемовске недалеко от железнодорожного вокзала американский бронеавтомобиль Humvee.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронеавтомобиль недалеко от железнодорожного вокзала при отступлении в западные кварталы Артемовска. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения, передает РИА «Новости».
По словам бойца из ЧВК «Вагнер», российские штурмовые формирования вытащили американский бронеавтомобиль из-под обстрела, утащили у ВСУ «прямо из-под носа». Он отметил, что машина сразу завелась, несмотря на пробитый радиатор. Однако, чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль в безопасную зону на тракторе. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея.
Как отметил боец из ЧВК «Вагнер», пробег у захваченного бронеавтомобиля – 1809 миль, что составляет менее 4 тыс. километров, аккумуляторы работают, двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый – идеальнейший мотор, коробка передач работает в идеале. По его словам, украинские военные просто вышли из броневика и бросили, оставив российским военным новый автомобиль. «Прекрасный подарок Америки для России», – пошутил боец российских штурмовых формирований.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска.
Эксперты: При Путине началась новая эпоха России
23 года назад состоялась первая инаугурация президента Путина
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Владимир Путин сохранил единство страны, при нем началось историческое возрождение России, укрепление суверенитета, собирание русских земель, решение социально-экономических проблем и укрепление духовно-нравственных ценностей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Александр Рудаков и Алексей Мартынов. 23 года назад, 7 мая 2000 года, состоялась первая инаугурация президента Владимира Путина.
«Первое, чем начал заниматься Владимир Путин после инаугурации, – сохранением государственного единства страны и разгромом международного терроризма на Северном Кавказе. Президент нашел решение этому тяжелейшему вызову, который стоял перед нашей страной. С этого момента можно говорить о начале исторического возрождения России как великой державы, самобытной цивилизации и государства, которое обладает всей полнотой суверенитета», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.
Благодаря усилиям главы государства, суверенитет России раскрывается по всем направлениям: юридическому, внешнеполитическому, военному, технологическому, гуманитарному и культурному, добавил собеседник. «При Путине произошло социально-экономическое возрождение страны. Построено большое количество школ, больниц, дорог. Россия превращается в комфортную для жизни страну. Этот процесс идет постепенно – от крупных городов к региональным центрам», – отмечает эксперт.
«Президент сделал традиционные российские духовно-нравственные ценности основным направлением гуманитарной политики. Есть понимание того, что сохранение нашей культуры, исторической памяти – это то, без чего не может существовать государство. Именно на этом базируется все, что связано с Россией как с центром многополярного мира, цивилизацией, объединяющей миллионы русских людей по всему миру», – подчеркнул Рудаков.
Собеседник также отметил, что проводимая Россией спецоперация на Украине в первую очередь направлена на защиту соотечественников, а это не что иное, как собирание русских земель, историческое возрождение страны. «На протяжении восьми лет Донбасс самостоятельно пытался защищаться от агрессии. Жители региона отстаивали свое право на язык и культуру. Но настал час, когда Россия пришла на помощь», – пояснил собеседник.
«Это вопрос о цивилизационной идентичности, о Русском мире. Кроме того, речь идет и о социально-экономическом возрождении, поскольку сегодня на освобожденных территориях делают очень много для того, чтобы улучшить ситуацию со здравоохранением, транспортом и с тем, чтобы качество жизни постепенно соответствовало российским стандартам», – подчеркнул историк.
«С инаугурации Путина в 2000 году был дан старт новой эпохе. Это эпоха возвращения России статуса великой державы и начала исторического возрождения.
Сбережение народов России, повышение качества жизни граждан – все это было заложено тогда. Этот большой путь был начат именно 23 года назад», – добавил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
Политолог напомнил, что на инаугурации Путина 7 мая 2000 года присутствовал первый президент России Борис Ельцин, который, обращаясь к своему преемнику перед отъездом из Кремля, произнес знаменитую фразу: «Берегите Россию». «Тогда это казалось лишь незначительным эпизодом, но в ретроспективе в этой фразе отражаются последние 23 года. Президент всерьез бережет Россию, это смысл и цель его жизни», – подчеркнул собеседник.
По его словам, при Путине началась реструктуризация экономики, ее переориентирование на благосостояние людей. «Сегодня мало кто помнит, в каком состоянии находилось подавляющее большинство граждан нашей страны в начале нулевых», – отметил эксперт. –
Сегодня это другая страна. Именно президент вернул россиянам гордость за страну».
По мнению собеседника, следующий шаг в этом направлении произошел в 2007 году после «Мюнхенской речи» главы государства и событий 2008 года – спасения осетинского народа от геноцида. «Тогда Путин был премьер-министром, но сыграл ключевую роль. Он прервал свой визит в Пекин, где проводились Олимпийские игры, и прилетел во Владикавказ. С этого момента началась операция по спасению Осетии, пятидневная война по принуждению Грузии к миру. Мы сделали правильное дело – спасли целый народ, который будет помнить это всегда. Потом уже была Олимпиада в Сочи, Русская весна и возвращение Крыма в родную гавань», – напомнил эксперт.
Политолог также отмечает, что благодаря Путину произошло возрождение духовно-нравственных ценностей вопреки глобальным трендам, которые «как ржавчина разъедают целые народы и страны». «Не зря сегодня происходит русофобская истерика по всему миру. Они почувствовали, что у них остался последний иллюзорный шанс сломать наше движение вперед. Но ничего не получится. Путин навсегда войдет в тысячелетнюю историю России», – заключил Мартынов.
Напомним, Владимир Путин впервые вступил в должность президента РФ 7 мая 2000 года. До этого в новогоднем обращении в канун 2000 года первый президент РФ Борис Ельцин объявил о решении уйти в отставку, возложив обязанности главы государства до выборов на возглавлявшего правительство Путина. Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта 2000 года. Глава государства победил в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Инаугурация состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце.
МИД назвал ответственных за покушение на Прилепина
МИД: Ответственность за покушение на Захара Прилепина лежит на руководстве Украины и Западе
МИД возложил на руководство Украины и Запад ответственность за подрыв автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин и погиб его водитель Александр Шубин.
Согласно заявлению в Telegram-канале МИД России, теракт против Прилепина это очередное проявление того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона активно насаждался на Украине.
В МИД отметили, что ответственность за этот и другие теракты лежит не только на украинских властях, но в первую очередь на их кураторах – США, а отсутствие осуждения очередного теракта со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей, подчеркнули в дипведомстве.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Задержаны два подозреваемых, один из них дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины.
В Турции рассказали о предложении США отправить Украине С-400
Чавушоглу: США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
По его словам, США предлагали Турции предоставить контроль над С-400, но это затронуло бы независимость страны, передает РИА «Новости».
Чавушоглу добавил, что Анкара получала от США различные предложения по С-400 и «если бы была покладистой, не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас».
Он отметил также, что Турции предлагали отправить С-400 на Украину, но получили отказ.
Ранее газета Aydinlik со ссылкой на собственные осведомленные источники писала, что поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который является обычным в мировой практике военно-технического сотрудничества.
Напомним, ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте. В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран.
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