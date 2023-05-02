Минфин США указал на угрозу дефолта из-за потолка госдолга

Министр финансов США Йеллен не исключила исчерпания чрезвычайных мер в связи с достижением потолка госдолга

Если лимит госдолга не повысить, США могут исчерпать чрезвычайные меры к июню, это создаст угрозу дефолта, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в письме Конгрессу.

Йеллен напомнила, что в январе полагала маловероятным исчерпание «наличных средств и чрезвычайных мер» до начала июня, но после анализа последних поступлений федеральных налогов «лучшая оценка» свидетельствует, что не будет возможности «продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня».

По словам Йеллен, оценка базируется на нынешних данных – «федеральные поступления и расходы по своей сути изменчивы». В связи с этим реальная дата, когда окажутся исчерпаны чрезвычайные меры, «может быть на несколько недель позже», передает ТАСС.

Минфин решил приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти штата и местных органов власти (SLGS), так как нужно «управлять рисками, связанными с лимитом задолженности». Йеллен указала, что, как показывает опыт, «ожидание приостановки или увеличения лимита до последней минуты может нанести серьезный ущерб деловой и потребительской уверенности».

В том случае, если Конгресс не повысит лимит, американцы столкнутся с «серьезными трудностями», а позиции США как глобального лидера будет нанесен ущерб. По словам Йеллен, окажется под вопросом способность США «защищать интересы национальной безопасности».

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти и пригласил его на встречу 9 мая. По информации основателя издания Punchbowl News Джейка Шермана и журналиста Washington Post Тайлера Пейджера, разговор был посвящен проблеме потолка госдолга.

Напомним, Палата представителей США приняла проект закона о повышении потолка государственного долга с одновременным сокращением расходов бюджета государства.