Поджигавшего сухую траву мужчину задержали в Тюменской области

Сотрудники лесоохраны Тюменской области задержали мужчину за поджоги сухой травы вдоль дороги, сообщили в информационном центре правительства региона.

В сообщении говорится, что мужчина 1992 года рождения ехал на машине с омскими номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы. Отмечается, что нарушителя остановил патруль лесоохраны, передает ТАСС.

По данным Департамента лесного комплекса Тюменской области, в Абатском районе около села Смоленка, где задержали мужчину, утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар. От огня пострадал 1 га территории муниципального образования.

За поджоги мужчине грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы. Также он будет должен возместить материальный ущерб, если в результате его действий пострадает лесной фонд.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области загорелось село Успенка. Огонь охватил 13 жилых строений, эвакуировали дом престарелых и детский психоневрологический интернат.