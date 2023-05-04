Медведев: Атака БПЛА на Кремль приведет к эскалации конфликта

Атака БПЛА на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, об этом он написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Так он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об атаке БПЛА.

Медведев отметил, что эскалация – это как раз то, чего хотят в США, а также некоторые чиновники в Брюсселе, передает РИА «Новости».

Ранее Боррель заявил, что атака беспилотников на Кремль не должна быть использована для эскалации украинского конфликта.

В МИД Венгрии заявили, что атака украинских беспилотников на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине.