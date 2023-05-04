Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта

Эксперты предположили технические параметры атаковавших Кремль БПЛА

Эксперты Рогозин и Федутинов оценили технические аспекты атаки БПЛА на Кремль

Запуск БПЛА самолетного типа мог осуществляться как с территории Украины, так и из Подмосковья. Вместе с тем подобные БПЛА – новый тип угроз, меры противодействиям им нам еще предстоит совершенствовать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали эксперты в области беспилотной авиации Алексей Рогозин и Денис Федутинов. Ранее Украина попыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА.

«По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

«Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.

Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. «Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

«Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.

«Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.

«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

«Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.

«Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – добавил эксперт.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина. Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государства не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Он также добавил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил Песков.

Украинские власти заявили, что не имеют отношения к атаке. При этом сам украинский президент после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей. Он пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину.

Между тем власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Об этом сообщили в мэрии столицы.