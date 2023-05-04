Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предупредил Киев о последствиях атаки на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль беспилотниками, так как этот инцидент объединит Россию и приведет к серьезным последствиям для Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Последний раз нечто подобное совершили нацисты, и Советский Союз смог их остановить. <...> Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку», – сказал он.

По словам Джонсона, атака на Кремль объединит Россию, подобно тому, как американцы объединились после терактов 11 сентября, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что ошибкой было нападение на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидание, что за этим не последует ответа.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что Зеленский попытался намеренно эскалировать конфликт, спровоцировав Россию на ответ, который как-то привел бы к прямому участию НАТО и США.

Однако такие действия обернутся против Киева, так как Вашингтон определенно не знал о планах Украины относительно этой атаки.

Ранее в Москве пообещали ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.

