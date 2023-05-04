Песков призвал США осознавать опасность непосредственного участия в конфликте с Россией

США должны осознавать опасность непосредственного участия в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он указал, что решения об ударах по объектам на территории России «принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне», передает ТАСС.

Песков объяснил, что раскрывается лишь малая толика из этих данных. Он подчеркнул важность того, чтобы американские власти понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.

Ранее в Москве пообещали ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.