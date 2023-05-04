МАКС-2023 анонсировал мировую премьеру российского беспилотного транспортного самолета

Одной из ключевых тем предстоящего XVI Международного авиационно-космического салона (МАКС) станет создание и применение беспилотных авиационных систем (БАС), там же состоится мировая премьера российского беспилотного транспортного самолета.

Согласно сообщению пресс-службы МАКС-2023, на предстоящем XVI Международном авиационно-космическом салоне состоится мировая премьера беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования, разработанного одним из ведущих российских авиастроителей, передает ТАСС.

Там добавили, что специализированная экспозиция новинок займет отдельный павильон, в котором разместятся стенды ведущих российских компаний-производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем, в том числе компаний «БАС», «Первое ОКБ», «Аэромакс», «Котлин-новатор» и других.

Ранее было опубликовано видео испытания российского беспилотника ТрАМП.

Напомним, эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что ТрАМП сможет выполнять гражданские и военные задачи, но на реализацию проекта уйдет не меньше пяти лет. Предполагается, что ТрАМП будет способен доставить до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 километров.