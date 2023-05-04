Экс-глава военного НИИ получил срок за фиктивных сотрудников

Экс-глава военного НИИ в Москве получил четыре года за фиктивных сотрудников

Военный суд в Москве приговорил экс-начальника 3-го Центрального НИИ Минобороны Андрея Колтукова к четырем годам за злоупотребление полномочиями на сумму 6,8 млн рублей, сообщили в 235-м гарнизонном военсуде.

Согласно заключению суда, обвиняемый трудоустроил в НИИ пять научных сотрудников, которые фактически там не работали, чтобы те заседали в диссертационном совете «для поднятия научного потенциала». В итоге за семь лет в сумме они получили зарплату более чем в 6,8 млн рублей, передает РИА «Новости».

Колтуков виновным себя не признал и доказывал, что сотрудники выполняли работу дистанционно, а наличие диссертационного совета в НИИ «не давало ему привилегий».

Тем не менее суд счел вину доказанной и приговорил Колтукова к четырем годам с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковника Ивана Мертвищева признали виновным в покушении на мошенничество и назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Полковник признал вину и написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО.