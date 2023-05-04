Российские военные поразили три объекта ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов: Силы России поразили три объекта ВСУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Российские силы в результате ночного удара по подконтрольному Киеву городу Запорожье поразили три объекта, используемых ВСУ для ведения боевых действий, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ночью прошли три попадания по объектам в Запорожье, находящимся выше ДнепроГЭС, на обоих берегах Днепра. Один из пораженных объектов связан с энергетикой, передает ТАСС.

Рогов добавил, что «все три объекта использовались режимом Зеленского для ведения боевых действий.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области.