Россияне назвали главные символы Дня Победы

Основной символикой Дня Победы для россиян стали военный парад, георгиевская ленточка и «Бессмертный полк»

Главными элементами праздника 9 Мая большая часть россиян считает военный парад, георгиевскую ленточку и «Бессмертный полк», следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, День Победы называет самым важным праздником большая часть россиян – 65%. При этом важность праздника усиливается с возрастом и достигает 70% в группе россиян старше 60 лет, следует из опроса ВЦИОМ.



Основным символом Дня Победы большая часть россиян называет военный парад (63%). Еще 58% опрошенных среди символов праздника назвали георгиевскую ленточку, 54% выделили акцию «Бессмертный полк». Также к символике Дня Победы россияне отнесли вечный огонь (45%), песни военных лет (43%), торжественный салют (38%). Треть граждан указали на знамя Победы (33%), ордена, медали и красные гвоздики (по 31%). Реже назывались фронтовая каша (22%) и «наркомовские сто грамм» (15%).

Также, согласно опросу, родственники-участники Великой Отечественной войны есть в семьях у девяти из десяти россиян (89%). При этом, чем старше россияне, тем больше они знают об участии родных в ВОВ. Так, среди граждан старше 60 лет 50% знают подробности участия своих родных в войне. Это вдвое больше в сравнении с 18-24-летними россиянами, среди которых подробности известны только 26%.

Кроме того, большинство опрошенных уверены, что Советский Союз мог одержать победу в войне без помощи союзников. В частности, так считают 66%, обратного мнения придерживаются 25% россиян.

Опрос проведен 23 апреля посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

3 мая в 76 регионах России стартовала всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Добровольцы выходят на центральные улицы городов, чтобы вручить цветок – один из символов Дня Победы.