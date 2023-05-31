Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»

Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, необходимо подготовиться к «наихудшему сценарию» и быть готовым к наращиванию усилий по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

CNN пишет, что, по словам главы КНР, в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности. Си Цзиньпин уточнил, что руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, и, соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям, передает «Российская газета».

В рамках подготовки, отметил он, необходимо увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере.

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