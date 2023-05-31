Минобороны заявило об успешном наступлении в Красногоровке и Ясиноватой в ДНР

Наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении сейчас ведутся в районе Авдеевки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе активных действий штурмовых отрядов 1-го армейского корпуса при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск противник выбит с позиций на ряде участков возле Красногоровки и Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической авиации поражены подразделения ВСУ недалеко от Авдеевки и в поселке Химик. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат».

За последние сутки на Донецком направлении потери противника составили более 200 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и две боевые машины «Град».

Активными действиями штурмовых отрядов, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения противника около Табаевки, Молчаново, Новомлынска, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.

Возле Синьковки, Тимковки и Котляровки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За минувшие сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

В районах пунктов Синельниково и Липцы Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику у пунктов Червоная Диброва, Макеевка ЛНР, Ямполовка, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику под Великой Новоселкой, Павловкой, Владимировкой ДНР и Малиновкой Запорожской области.

За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены около 185 военнослужащих, две бронемашины. А в районах пунктов Червоная Криница и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах, сообщил Конашенков.

Около Трудового Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.

Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ.

Средствами ПВО за сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Залимана и Верхнекаменки ЛНР, Покровского и Старомайорского ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.