Политолог назвал главные задачи России по защите детей

Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России

Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.

«Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

«Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.

«Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.

«В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.

Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.

17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».

Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».