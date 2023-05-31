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Политолог назвал главные задачи России по защите детей
Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России
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Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.
«Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.
«Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.
«В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».
Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу
Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.
Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин.
«Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
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Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.
«Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.
«Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.
Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток
Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России.
Путин: Украину после распада СССР контролировали руководимые Западом люди
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Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания «анти-России» с подачи Запада, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре «Зотов».
«В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории «анти-России», – указал он.
Также Путин добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, сообщает ТАСС.
«После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности – исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», – сказал он.
Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе.
Ранее в Кремле заявили, что страны Запада во всех сферах ведут войну против России.
Увеличилось число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Голубев: Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек
Число пострадавших в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых – дети, еще одна женщина погибла. Голубев заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По имеющимся у губернатора данным, основная группа пострадавших детей – всего 13 ребят – была доставлена в 20-ю горбольницу Ростова-на-Дону, в этом же медицинском учреждении находятся двое взрослых. Голубев сообщил, что одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.
Ранее сообщалось, что при опрокидывании трибуны в Ростове-на-Дону пострадали восемь взрослых и десять детей, еще одна женщина погибла.
В ЮАР объяснили влияние иммунитета для участников встреч БРИКС на ордер МУС
МИД: Иммунитет для участников встреч БРИКС в ЮАР не отменяет ордер международного суда
Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики собираются предоставить участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита, намеченного на август, не отменяет действие ордера, выданного международным судом, сообщило министерство иностранных дел ЮАР.
В заявлении внешнеполитического ведомства страны, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), говорится, что иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции, передает ТАСС.
Ранее правительство ЮАР сообщило, что министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор решила предоставить участникам мероприятий БРИКС, которые пройдут в стране в начале июня и во второй половине августа, дипломатический иммунитет.
Также Пандор пригласила на саммит БРИКС президента России Владимира Путина.
Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина.
Путин приехал в московский центр «Зотов» на Ходынке
Путин приехал в центр «Зотов» на Ходынке для встречи с представителями креативной сферы
Президент России Владимир Путин во вторник посетил центр «Зотов» – памятник архитектуры конструктивизма. Сейчас там находится культурно-образовательный кластер.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во вторник пообщается с представителями креативных индустрий: с людьми, ведущими «предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT – всего, что так или иначе подпадает под определение «креативной экономики», передает ТАСС.
Современный центр «Зотов» – многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов – выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.
Путин: Удары Киева по жилым домам в России – явный признак террористической деятельности
Киев выбрал путь запугивания россиян путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности, заявил президент Владимир Путин во вторник во время посещения центра «Зотов».
Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. «В ответ киевский режим выбрал другой путь – [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Кремль выразил надежду, что ЮАР не станет ориентироваться на незаконные решения МУС
Песков: Кремль надеется, что ЮАР не станет ориентироваться на незаконные решения МУС
Российская сторона рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Рассчитываем, что как минимум страны – партнеры по формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», – ответил Песков на вопрос, скажется ли на уровне российского представительства на предстоящем саммите БРИКС тот факт, что иммунитет для участников встречи в ЮАР не отменяет ордер международного суда, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия будет «на должном уровне» принимать участие в этом саммите БРИКС в ЮАР.
Представитель Кремля указал, что в дальнейшем сообщит все детали, и указал, что Москва придает «огромное значение» развитию этого формата интеграции.
Ранее МИД ЮАР заявило, что участники встречи глав МИД стран БРИКС получат дипломатический иммунитет, но он не отменяет действие ордера, выданного международным судом.
Напомним, Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.
Российским врачам решили запретить делать операции по смене пола
Законопроект: Врачам будет запрещено делать операции по смене пола, кроме лечения аномалий
Законопроект, вводящий запрет на смену пола в документах, также предлагает запретить проводить направленные на смену пола медицинские вмешательства, за исключением случаев лечения аномалий у детей.
В положении сказано, что медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека. В том числе, как уточняется в документе, речь идет о формировании у человека первичных или вторичных половых признаков, передает ТАСС.
Допускаются вмешательства для лечения аномалий. Соответствующее решение должна будет принять врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.
Кроме того, законопроект предполагает запрет для ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
В апреле министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может быть отмена возможности смены пола в паспорте и иных документах.
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Эрдогана
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали конкретные детали по созданию газового хаба и зерновой сделке, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что детального обсуждения этих тем не было, однако главы государств подтвердили намерения продолжить обсуждение вопросов, передает ТАСС.
Телефонный разговор состоялся накануне, Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на выборах, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений.
Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики
Президент России Владимир Путин направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму по случаю 100-летия образования республики, отметив высокий потенциал региона.
«Поздравляю вас со значимой, юбилейной датой – 100-летием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков», – говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.
Путин отметил, что «здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур, их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и поселки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры».
«Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуются масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники», – подчеркнул президент.
Он также выразил уверенность, что энергия, инициативность, искренняя любовь к родине будут и впредь помогать жителям региона в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России.
Кремль: Путин в среду обсудит региональную инвестполитику с кабмином
Кремль: Путин в среду обсудит региональную инвестполитику с кабмином
Российский лидер Владимир Путин планирует провести совещание с членами правительства 31 мая по вопросам региональной инвестиционной политики, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что на обсуждение будут вынесены вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией дорожных карт по трансформации делового климата, передает ТАСС.
Ожидается, что со своими докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.
Ранее стало известно, что кабмин подготовил Концепцию технологического развития до 2030 года.
Белгородские власти решили вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов
Белгородские власти приняли решение эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов
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Власти Белгородской области начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов, первые 300 человек будут отправлены в воронежский оздоровительный лагерь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил в Telegram, что в среду, 31 мая, из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят будут отправлены в Воронеж.
Ранее Гладков сообщал, что дети отправятся в детский оздоровительный лагерь «Ландыш», куда их пригласил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает РИА «Новости».
По словам Гладкова, ситуация в Шебекино ухудшается, в ночь на среду по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Также повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, а также школа и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.
Ранее в Белгородской области за сутки было зафиксировано около 220 прилетов со стороны ВСУ.