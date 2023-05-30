В Госдуму внесли проект о запрете на медицинские операции по смене пола

Грузия назвала условие присоединения к авиасанкциям против России

Вопрос присоединения Грузии к авиационным санкциям против России встанет на повестку дня после вступления страны в Евросоюз, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия пока не член ЕС. Мы независимое, суверенное государство, которое стремится в Европу и желает европейской интеграции. Когда у нас будет статус, когда станем членами ЕС, конечно же, примем такие решения, которые отвечают общим интересам», – сказал он журналистам.

Накануне послы ЕС прибыли с демаршем к вице-премьеру Грузии Левану Давиташвили из-за возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией.

Каха Каладзе отметил, что западные дипломаты всегда требовали от Грузии санкций против России, но та, участвуя в международных рестрикциях, не вводит прямые санкции «исходя из интересов страны».

При этом он подчеркнул, что «нет никакой связи между возобновлением полетов и якобы сближением с Россией».

По его словам, «открыта сухопутная граница, а ранее полеты осуществлялись через Ереван».

«Прямые рейсы не противоречат нашему европейскому будущему и евроинтеграции», – заявил он.

«Мы не примем решений, которые не отвечают интересам Грузии и ее граждан», – отметил генсек правящей партии.