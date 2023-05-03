Летевший в Москву из Турции самолет вынужденно сел в Сочи

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3 мая, среда | Последнее обновление — 19:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Санкт-Петербурге ввели запрет на запуск дронов
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
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Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей.
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Летевший в Москву из Турции самолет вынужденно сел в Сочи
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Направлявшийся из Стамбула в российскую столицу самолет вынужденно приземлился в сочинском аэропорту, сообщили в воздушной гавани Сочи.
Самолет благополучно приземлился в 16.57 мск, сообщили в аэропорту ТАСС.
С пассажирами работают сотрудники авиакомпании. Решение по отправке примет перевозчик в зависимости от возможности решения технических проблем с самолетом.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК указало, что по этому факту ведется доследственная проверка. На борту было 44 человека, никто не пострадал, заключили в ведомстве.
Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников
Пресс-служба президента России: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников
Ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – цитирует сообщение РИА «Новости».
«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – сообщили в Кремле.
Вследствие падения и разлета осколков БПЛА на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.
Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
Пугачева прилетела в Москву
Помощница Пугачевой подтвердила приезд певицы в Москву
Певица Алла Пугачева прилетела в Москву, причина визита пока неизвестна, сообщила ее помощница Елена Чупракова.
Она отметила, что не знает, связан ли приезд Пугачевой с ее намерением проститься со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, передает ТАСС.
Ранее эстрадная певица Алла Пугачева почтила память российского модельера и телеведущего передачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева, попрощавшись с ним в блоге.
Появилось видео предположительно момента атаки беспилотника на Кремль
Опубликовано видео с моментом, предположительно, атаки украинских беспилотников на Кремль.
На кадрах видно, как БПЛА двигается над территорией Кремля, но его сбивают над крышей здания Сената.
Напомним, Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, они были уничтожены. В Кремле назвали атаку покушением на президента и пообещали ответ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
У берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo
У берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo, предположительно, с иранской нефтью
Танкер, зарегистрированный в Габоне, загорелся у берегов Индонезии в Малаккском проливе, три человека пропали без вести, сообщают СМИ.
Как пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале, взорвался нефтяной танкер Pablo, на борту которого, по некоторым данным, была «подсанкционная» иранская нефть.
Между тем, как сообщает газета Malay Mail, танкер зарегистрирован в Габоне, он направлялся из Китая в Сингапур. Отмечается, что танкер загорелся у берегов малайзийского округа Кота-Тингги. На его борту был экипаж из 28 человек, трое из которых пропали без вести, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на сухогрузе у побережья Турции в районе черноморской провинции Синоп возник пожар.
Стартовало строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» с участием России
Строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» стартовало в Египте с участием России
Строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» стартовало с участием России в Египте, сообщает пресс-служба инжинирингового дивизиона Росатома.
По информации госкорпорации, в фундаментную плиту энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа», которая находится в Египте, залили «первый бетон». Таким образом, строительство перешло в основную стадию, передает РИА «Новости».
Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади
Экс-премьер Франции Фийон сыронизировал о возможности продавать паштет на Красной площади
Бывший глава французского кабинета министров при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон сыронизировал в ответ на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, сообщил канал TV5 Monde.
Он подчеркнул, что ведет свою профессиональную деятельность так, как считает нужным. «Если захочу торговать паштетом на Красной площади, буду продавать паштет на Красной площади», – заявил Фийон.
Бывший премьер предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти», передает РИА «Новости».
Проверка была начата по инициативе «Национального объединения» Марин Ле Пен. Фийона обвинили в причастности к «политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции».
Байден отказался вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта в США
Белый дом: Президент США Джо Байден не намерен просить Конгресс о недопущении дефолта
Президент США Джо Байден считает, что предотвращение дефолта является конституционной обязанностью Конгресса, он не будет вести переговоры с законодателями, заявила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.
Она указала, что необходимо повысить потолок госдолга «без каких-либо условий», напомнив, что при Трампе лимит задолженности повышался трижды, передает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что решение Байдена не вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта в США не изменится.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен написала в Конгресс о необходимости повысить лимит госдолга, в противном случае Вашингтон исчерпает чрезвычайные меры, что создаст угрозу дефолта.
Напомним, Палата представителей США приняла проект закона о повышении потолка государственного долга с одновременным сокращением расходов бюджета государства.
Российские военные впервые перехватили в зоне СВО американскую управляемую бомбу JDAM
Российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили управляемую авиационную бомбу производства Соединенных Штатов JDAM, сообщили в Минобороны России.
ПВО перехватили за сутки четыре реактивных снаряда HIMARS и одну JDAM, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены 16 украинских беспилотников у поселков Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область) и Ромашково (Сумская область).
С начала спецоперации уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотников, 421 ЗРК, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1096 машин РСЗО, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы и позволяет превращать их в корректируемые.
Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей
Стало известно о планах Зеленского не возвращаться сразу на Украину из Финляндии
Президент Украины пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» после попытки атаки беспилотников на Кремль.
По его словам, в Финляндии будут обсуждаться конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО. Никифоров подчеркнул, что из Финляндии делегация не едет сразу на Украину, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский прибыл с визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины, ранее о поездке не сообщалось.
Напомним, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области
Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс»
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания.
Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена.
Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты».
Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.
ВМС США заявили о захвате Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе
В Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, сообщил Пятый флот ВМС США.
Танкер Niovi, согласно этим данным, был захвачен 3 мая около 6.20 утра при прохождении через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».
Судно вышло из порта в Дубае и шло в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ. На пути его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.
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