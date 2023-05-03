Организаторы «Бессмертного полка» в Мадриде рассказали о получении угроз в свой адрес

Организаторы шествия «Бессмертный полк», которое должно состояться 7 мая в центре испанской столицы, получали угрозы в свой адрес, рассказал один из устроителей марша Роман Демьян.

По его словам, местные власти дали разрешение на проведение акции, которая впервые прошла в Мадриде в 2016 году, шествие состоится, но маршрут не сообщается из-за безопасности участников, передает ТАСС.

Демьян рассказал, что поступают угрозы со стороны противников проведения марша, было подано заявление в полицию. Он уточнил, что были предприняты попытки запретить проведение «Бессмертного полка» при участии посольства Украины, чтобы решить данный вопрос на уровне МИД Испании.

По его словам, шествие будет организовано при поддержке различных испанских общественных организаций, при этом формат марша будет «несколько расширен».

Напомним, в мае 2022 года мужчина с украинским флагом попытался напасть на «Бессмертный полк» в Мадриде.