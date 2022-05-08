Путин обратился к жителям Украины Мужчина с украинским флагом попытался напасть на «Бессмертный полк» в Мадриде 8 мая 2022, 16:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция задержала мужчину с украинским флагом на шествии «Бессмертного полка» в Мадриде: он пытался напасть на участников акции. Полиция охраняет участников шествия, оттесняя провокаторов, передает Telegram-канал RT. Правительство Испании ранее отклонило прошение украинских националистов провести свою акцию в том же месте, где в воскресенье собрались сотни человек почтить память участников Великой Отечественной войны. Между тем в воскресенье после 14.00 по местному времени (15.00 мск) участники акции «Бессмертный полк» начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез. Они пели песни военных лет. Акция согласована с властями города. В ней участвуют десятки человек. В акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения «Бессмертного полка», передает РИА «Новости». В воскресенье «Бессмертный полк» проходит и в ряде других городов Франции. Ранее в МИД России сообщили, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном формате в 88 странах. Напомним, посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что акция «Бессмертный полк» будет проведена в этом году в Париже и других французских городах.

Путин обратился к жителям Украины 8 мая 2022, 12:48

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Текст: Евгений Романов

Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля. «В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля. Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей». «Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин. В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немцы испугались «устрашающего эффекта» российских флагов в День Победы 6 мая 2022, 16:28 Текст: Вера Басилая

Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа Z, сообщило немецкое издание Berliner Kurier. По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие «соответствующие объекты» взяты под особую охрану, передает РИА «Новости». По словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как «одобрение» российской спецоперации на Украине: планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать «устрашающего впечатления», создаваемого «морем флагов». Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа Z. Ранее полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты. В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая 7 мая 2022, 14:08

Фото: Volker Hohlfeld/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины 8 и 9 мая. Мельник заявил в интервью медиагруппе RND, что «мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной, это пощечина Украине и украинскому народу», передает РИА «Новости». Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. При этом под запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Правила действуют два дня, при этом исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США рекомендовали Западу признать роль СССР в победе над фашизмом 8 мая 2022, 05:59 Текст: Антон Никитин

Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель The Washington Times Тодд Вуд. «Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка – вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее», – приводит мнение автора РИА «Новости». По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР. «Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие», – отмечает Тодд Вуд. Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около 9 млн солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. «Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией», – призывает обозреватель издания. Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне. ФСБ задержала в Москве готовивших теракты на 9 Мая сторонников неонацистов 7 мая 2022, 23:14 Текст: Антон Никитин

Сотрудниками ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы, сообщили в Федеральной службе безопасности. «Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», – приводит текст сообщения РИА «Новости». По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации, украинца Егора Краснова. «Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», – добавили в спецслужбе. По информации силовых структур, Егор Краснов курируется спецслужбами Украины, целью которых является постепенное втягивание молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии, а также дестабилизация работы российских органов власти путем совершения терактов и резонансных преступлений. Накануне в Херсоне задержали готовившего теракт на 9 Мая мужчину. В конце апреля в Тверской области удалось предотвратить планировавшийся студентом на 9 Мая теракт. Польша выступила против проведения посольством России торжеств 9 мая 7 мая 2022, 16:01 Текст: Александра Юдина

Мэрия Варшавы и Министерство иностранных дел Польши в ответ на просьбу российской дипмиссии оказать необходимые меры для обеспечения порядка во время проведения Бессмертного полка 9 мая выступили против акции. «Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того, ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве», – передает РИА «Новости» слова мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач тоже высказался и заявил, что МИД Польши «не планировал оказывать посольству России поддержку и такой поддержки не окажет». «Мы передали посольству нашу негативную позицию», – заявил он. При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но «это может сделать мэр города Варшавы». Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФОМ: Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником 7 мая 2022, 15:05 Текст: Александра Юдина

Каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Согласно опросу, 95% россиян относятся к Дню Победы как к празднику, причем большинство (55%) – как к народному празднику, 36% – как к государственному празднику, а еще для 4% это семейный праздник. Почти у каждого третьего россиянина (29%) возникают чувства патриотизма и гордости за страну, когда они слышат слова «Великая Отечественная война», сообщается на сайте ФОМ. Кроме того, 77% опрошенных планируют принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы (за год этот показатель вырос на 5%). При этом 84% россиян заявили, что что их родственники участвовали в ВОВ. А 62% россиян утверждают, что хорошо знают историю войны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Участники спецоперации на Украине проедут на новейших БТР на параде Победы 7 мая 2022, 11:36 Текст: Наталья Ануфриева

Участники специальной военной операции на Украине проедут на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве на новейших БТР. Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ «Ракушка», передает ТАСС. Зрители, пришедшие на репетицию парада, встретили их аплодисментами. Гости на трибунах встали в знак уважения в момент выноса российского флага и Знамени Победы в начале репетиции. Ранее в субботу в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. Путин поздравил с Днем Победы лидеров ДНР, ЛНР и народ Украины 8 мая 2022, 12:29 Текст: Евгений Романов

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины, сообщили в Кремле. «В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. Он также поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии. «В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», – говорится в сообщении. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве 7 мая 2022, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральная репетиция военного парада, который пройдет в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась на Красной площади. В 2022 году в параде Победы пройдут торжественным маршем 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны войдет 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов, передает ТАСС. По Красной площади пройдут 33 парадных расчета, затем сводный оркестр освободит место на площади для прохода военной техники. Возглавит механизированную колонну легендарный Т-34-85, за ним по брусчатке пройдут современные танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Также гости парада увидят боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронемашины «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М» и самоходные артиллерийские установки «Мста-С». Кроме того, в параде примут участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», комплексы ПВО С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», пусковые установки ПГРК «Ярс» и робототехнические комплексы «Уран-9». Воздушную часть парада откроет самый большой транспортный вертолет в мире – Ми-26. За ним последуют вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8. После над столицей в сопровождении двух истребителей МиГ-29 пролетит воздушный пункт стратегического управления, так называемый самолет судного дня Ил-80. Воздушное судно призвано обеспечить связь и управление войсками в случае уничтожения наземных коммуникаций. Затем над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» в паре с воздушным танкером Ил-78, истребители Су-35С, новейшие самолеты МиГ-31И и МиГ-31БМ, а также истребители пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. В этом году в знак поддержки российский военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z. Завершат парад Победы традиционно девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора. Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пекине 8 мая 2022, 10:01 Текст: Евгений Романов

Более 350 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участники шествия с портретами участников войны прошли строем под советские песни военных лет. Также они почти память погибших минутой молчания, передает РИА «Новости». «То, что мы сегодня с вами здесь, свидетельствует о сохранении исторической памяти, в 21 веке это особенно важно и с каждым годом все важнее и важнее. Память, которую мы, ныне живущие, получили из рук своих отцов, дедов, прадедов, мы должны бережно передавать в руки новых поколений и завещать им передавать эту память дальше», – заявил посол России в Китае Андрей Денисов. Одна из участниц «Бессмертного полка» китаянка Чай Эли 1938 года рождения, которая во время Великой Отечественной войны находилась в «Интердоме имени Е.Д. Стасовой» в Иваново, рассказала, что не пропустила ни одного шествия «Бессмертного полка» в Пекине. «Каждый раз я принимала участие в шествии, для нас это тоже самый великий праздник, это праздник Победы, мы пробыли там (в СССР) всю войну, знаем, как это было», – добавила она. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что российское посольство объявило о вынужденном ограничении мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве. Планировалось провести акцию «Бессмертный полк» в Варшаве. Памятник героям-контрразведчикам открыли на мемориальном кладбище в Ярославской области 6 мая 2022, 21:46 Текст: Вера Басилая

На Воинском мемориальном кладбище управлением Федеральной службы безопасности России по Ярославской области установлен памятник «Героям, отдавшим жизнь за Отечество», посвященный контрразведчикам. «Мы сегодня открываем этот памятник в канун годовщины Великой Победы, в день 100-летия органов контрразведки. Это два серьезных и важных события в истории нашей страны. Важно сохранить память обо всех, кто ковал Победу и на фронте, и в тылу. Выражаю благодарность ветеранам и всем, кто причастен к организации этого события. Спасибо за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Спасибо, что бережно храните память о героях Великой Отечественной войны», – приводятся слова врио губернатора Михаила Евраева на сайте правительства региона. По словам автора памятника, народного художника России Николая Мухина, сам монумент – это треугольник, стрела – это наконечник копья, символ борьбы важного подразделения армии и служб, которые сражались с врагом. Ярославские контрразведчики за годы войны не допустили террористических актов и диверсий на территории области. Задержаны 57 фашистских агентов-парашютистов, заброшенных на территорию нашего региона. Выявлены и арестованы порядка ста лиц, сотрудничавших с оккупантами. В январе 1942 года руководством УНКВД СССР по Ярославской области сформирован партизанский отряд особого назначения «Ярославец», который действовал на территории, занятой противником. В результате его работы в тылу врага убито порядка 700 офицеров и солдат вермахта, уничтожено 42 танка, 85 автомашин. СК завел дело о геноциде после обнаружения массовых захоронений времен ВОВ в Подмосковье 7 мая 2022, 12:32 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны после обнаружения в Подмосковье захоронений женщин, убитых нацистами в 1941 году. В сообщении ведомства в Telegram говорится, что в период с октября по ноябрь 1941 года офицеры и солдаты немецкого гарнизона, расположенного в населенном пункте Микулино Лотошинского района Московской области, совершили массовое убийство более 500 пациенток областной психиатрической больницы. Женщины умерли от голода, обморожения, отравления ядами и газом, некоторые были расстреляны – 2 мая подмосковными поисковиками было обнаружено массовое захоронение не менее 102 человек, предположительно, на месте расстрела пациенток. «По факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов возбуждено уголовное дело по признакам преступления (...) действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы», – говорится в сообщении. По мнению следствия, не все преступники были осуждены трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными протестами, и многим причастным к преступлениям нацистам удалось избежать наказания. «В связи с этим Следственный комитет считает необходимым продолжить работу по установлению всех виновных, реализуя при этом принцип неотвратимости наказания. Ведомством будет сделано все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза. Вне зависимости от того, живы преступники или нет, мы примем меры для того, чтобы назвать их имена», – добавляется в сообщении. Ранее действия нацистов в Орловской области во время ВОВ признали геноцидом. «Волонтеры Победы» благоустроили захоронение легендарной «ночной ведьмы» 6 мая 2022, 17:22 Захоронение Героя Советского Союза, легендарной «ночной ведьмы» Нины Ульяненко привели в порядок «Волонтеры Победы» Удмуртии. Аналогичные мероприятия прошли в преддверии Дня Победы по всей стране. «Ночными ведьмами» называли женский 46-й гвардейский бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк. Ульяненко била врага в Сталинграде, освобождала Северный Кавказ, Крым, Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию. Дошла до Берлина. Гвардии лейтенант Ульяненко произвела 905 боевых вылетов на бомбардировку войск противника. 23 Февраля 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза. «Здесь похоронена храбрая летчица из легендарного полка «ночных ведьм», которых нацисты боялись как огня. Нина Захаровна совершила не один подвиг во время Великой Отечественной войны. Для нас, добровольцев, это повод вновь отдать дань памяти и уважения ее мужеству и верности долгу», – прокомментировал региональный руководитель УРО ВОД «Волонтеры Победы» Роман Санников, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Совместно с Управлением по делам молодежи, сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области и молодежными организациями ULutshaй, «Другое Поколение» «Волонтеры Победы» привели в порядок воинские захоронения, находящиеся на территории Воскресенского некрополя. Там находится братское захоронение участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях города Ульяновска. «Волонтеры Победы» по всей стране и за ее пределами благоустраивают не только крупные мемориалы, воинские захоронения, но и могилы ветеранов в небольших городах и населенных пунктах. Это делается регулярно, не только накануне Дня Победы. Мы должны не только на словах, но и на деле показывать, что мы благодарны нашим защитникам за мирное небо, за возможность говорить на родном языке. Это наш долг», – подчеркнула руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Занко. А добровольцы Новгородской области провели Международный субботник на Мемориале «Здание бензохранилища. Здесь в январе 1942 года были заживо замурованы 30 советских солдат. Добровольцы почтили память героев и благоустроили территорию возле мемориала. Мероприятия прошли и в Донецке. Там волонтеры привели в порядок мемориал погибшим на шахте №4/4 бис «Калиновка», которая стала местом массовой казни мирных жителей немецкими оккупационными властями 1941–1943 гг. «Заботиться о ветеранах, благоустраивать памятные места, помогать и напоминать ежедневно о подвигах героев – вот предназначение волонтеров. Особенно это важно сейчас, когда нацизм на нашей земле вновь поднимает голову. Возвращения этого страшного зла мы не должны допустить. Поэтому надо неустанно, каждый день рассказывать о той страшной войне, о миллионах солдат, которые погибли, чтобы мы жили», – сказала региональный руководитель «Волонтеров Победы» в ДНР Ирина Макаренко. Генсек ШОС заявил о невозможности нивелировать вклад СССР в победу во Второй мировой войне 6 мая 2022, 13:25 Текст: Наталья Ануфриева

История великой жертвы Советского Союза в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне жива в памяти людей, стереть и скрыть это невозможно, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин. Мин вместе с дипломатами и военными атташе стран бывшего Советского Союза и Монголии возложил венки и живые цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генсек ШОС отметил, что в условиях, когда в Европе война уже завершилась, а на Дальнем Востоке еще продолжалась, советская и монгольская армии объявили войну Японии, вступив в борьбу китайского народа против японской агрессии. «Этот день по-прежнему имеет важное значение для китайского народа и народов всего мира, потому что эти герои пожертвовали своими жизнями во Второй мировой войне, чтобы дать отпор фашистской агрессии, чтобы защитить мир, свободу и независимость во всем мире», – добавил он. Мин подчеркнул, что после Второй мировой войны человечество обеспечило себе более 70 лет мира, также был сформирован послевоенный миропорядок: «Мы должны отдать им дань уважения, чтить их память, обращаться к истории, чтобы сохранить и защитить мир, сделать его продолжительным, чтобы наш международный порядок был более честным, рациональным и справедливым». Отвечая на вопрос о том, насколько важно помнить вклад советской армии в победу во Второй мировой войне в условиях, когда некоторые страны о нем забыли, Чжан Мин заявил, что «история есть история, а история Второй мировой войны, в особенности великой жертвы и огромного вклада Советской армии в мировую антифашистскую войну, до сих пор живы в нашей памяти, хотя прошло уже более 70 лет». «Несмотря на то, что некоторые могут замалчивать это, скрывать эти факты, они не смогут реализовать свои замыслы», – подчеркнул он. Чжан Мин добавил, что «мы собрались здесь сегодня почтить память этих героев, чтобы передавать эту историю из поколения в поколение», и «лишь помня историю, мы сможем сохранить наш мир и позволим нашему миропорядку развиваться в справедливом и рациональном направлении». Ранее Вашингтон отменил церемонию в честь встречи солдат СССР и США на Эльбе.