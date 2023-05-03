Российский Су-35 уничтожил самолет ВСУ Российская авиация уничтожила группу резервов ВСУ у Авдеевки Российская авиация уничтожила группу резервов 110-й отдельной мехбригады ВСУ у Авдеевки 3 мая 2023, 11:00 Текст: Александра Юдина

Российская авиация уничтожила сосредоточившиеся резервы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ близ Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских военных Вадим Астафьев. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также был уничтожен артиллерийский расчет противника и 120-мм гаубица Д-30 на Марьинском направлении около Максимильяновки, передает РИА «Новости». Также Астафьев рассказал, что спецназ российской группировки «Юг» сорвал ротации противника на трех тактических направлениях. Так, российскими военными были выявлены и уничтожены семь групп пехоты противника на Лисичанском, Марьинском и Александро-Калиновском направлениях. Уточняется, что зенитчики Южной группировки ударили расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Водяного и сбили украинский БПЛА типа «Фурия». Кроме того, батарея зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS. Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям. Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление после сдачи Артемовска Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление перед 9 мая, чтобы перекрыть негатив от сдачи Артемовска

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Текст: Евгений Поздняков

ВСУ находятся на грани оставления Артемовска. И чтобы избежать мощной негативной реакции в случае сдачи города, попробуют перебить информационную повестку контрнаступлением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно, что Украина может перейти в атаку перед 9 мая. «Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Украина осознает всю тяжесть собственного положения в Артемовске. Очевидно, что этот город рано или поздно придется оставлять. Однако офис Зеленского придал населенному пункту колоссальное идеологическое значение, в результате чего отступление нанесет ВСУ непоправимый репутационный ущерб», – отмечает собеседник. «В связи с этим мы можем предположить, что украинские военные перейдут в контрнаступление в преддверии 9 мая, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае сдачи Артемовска. Ведь иначе подобное поражение офиса Зеленского вызовет недовольство не только среди населения Украины, но и у стран-доноров. ВСУ могут лишиться канала поставок вооружений», – подчеркивает он. «Контрнаступление могло бы начаться и раньше, но противник не располагает ресурсами для полномасштабной атаки по нескольким направлениям. Все это время Зеленский и его команда тянули время и пытались выжать из США и ЕС как можно больше денег и оружия. На ВСУ сделаны слишком высокие ставки. Зеленский понимает, что в случае провала он может лишиться всего», – заключил Мирошник. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности могут перейти в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы. По его словам, в этот период установятся благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере реализовать потенциал натовского вооружения и техники. Он отметил, что сейчас противник накапливает материально-технические средства, а для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в подготовке к масштабной атаке. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Он также назвал ключевые факторы в возможном наступлении: наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления расходуемых амуниции и топлива. «Мы можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», – цитирует Резникова газета. Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами. Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД писала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, а также о том, как своими военными амбициями Зеленский загнал себя в ловушку. В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину

Фото: Телеканал ОНТ/YouTube

Текст: Антон Никитин

Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС. Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей. Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта. Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны. Новости СМИ2 Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» 2 мая 2023, 23:40 Текст: Антон Никитин

Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания. Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена. Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты». Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства. В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

В пресс-службе командования сил территориальной обороны украинских войск опровергли сообщения о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. Как заявил пресс-секретарь Денис Зелинский украинским СМИ, «все живы и здоровы», при этом кто именно, он не уточнил, передает РИА «Новости». «Будем работать дальше», – так Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели Танцюры. Ранее Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Новости СМИ2 ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности 3 мая 2023, 03:57 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник. Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет». Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники. Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ. В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске 3 мая 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV. Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС. Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства. Новости СМИ2 Вассерман: Отношение к трагедии в Одессе доказало преступный характер украинской власти Депутат Вассерман: Отношение к трагедии в Одессе доказало преступный характер украинской власти

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Дарья Волкова

Девять лет назад в Одессе был осуществлен акт террора, целью которого стало устрашение всех противников преступной украинской власти. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов. «Трагедия, произошедшая девять лет назад в Одессе, показала степень необходимости возвращения в Россию не только Крыма, но и других исторически русских земель. И задача нашей страны сегодня – защитить всех тех, над кем нависла угроза неонацизма. И дело здесь не только в самом преступлении, когда боевики националистических организаций убили в Доме профсоюзов несколько десятков человек», – сказал депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. «Гораздо важнее и ужаснее, на мой взгляд, оказались последствия этого преступления. По обвинениям в беспорядках арестовывали людей, выживших после этой чудовищной расправы. Запрещаются какие бы то ни было действия в память о погибших в Доме профсоюзов. А тех, кто это преступление организовал и совершил, не тронули. Они не только остались безнаказанными, многие из них потом сделали себе карьеру на Украине», – акцентировал собеседник. «Поэтому те, кто назвал себя государственной властью на Украине, на самом деле террористы и преступники. Девять лет назад был осуществлен акт террора, целью которого стало устрашение всех противников преступной украинской власти», – заключил Вассерман.

Напомним, 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, ранения получили более 240. Тогда националисты атаковали палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Часть активистов укрылась в Доме профсоюзов, но радикалы подожгли его. 21 февраля 2022 года, в день признания ЛНР и ДНР, президент России Владимир Путин подчеркнул, что «невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов». «Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», – заявил он.



Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске за день Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске на 160 метров 2 мая 2023, 22:28 Текст: Антон Никитин

Российские силы за сутки продвинулись на разных направлениях в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 160 метров, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что за 2 мая российские штурмовые формирования продвинулись в Артемовске на разных направлениях на расстояние до 160 метров, всего освобождено 53 тысячи квадратных метров. Он уточнил, что под контролем противника все еще находятся 2,7 кв. километра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании бизнесмена. Ранее во вторник командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска. Днем ранее Пригожин сообщил, что российские силы продвинулись в Артемовске за день примерно на 120 метров. Новости СМИ2 Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 670 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля, говорится в Telegram-канале ведомства. На Краснолиманском направлении потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовска и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. За сутки в районе Артемовска авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнена 61 огневая задача. Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б». Ранее Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено три самолета военно-воздушных сил Украины. В Германии рассказали об угрозах танкам Leopard на Украине 2 мая 2023, 14:21 Текст: Кристина Цыцура

ВС России могут несколькими способами уничтожить немецкие танки Leopard, переданные Украине, пишет газета Bild. Автор публикации Бьорн Стритцел заявил, что Россия имеет минимум три опасные системы вооружений, которые могут стать угрозой технике: противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танки, передает РИА «Новости». Отмечается, что самые современные модели специально разрабатывались для танков Leopard 2, пробивная мощность таких ракет составляет более одного метра броневой стали. Также против танков Leopard могут использоваться противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Опасность представляют и российские танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ. Ранее в Минобороны Германии заявили, что с середины 2023 года Киев начнет получать дополнительные танки Leopard 1, всего планируется передать 80 танков. Новости СМИ2 Российские артиллеристы сорвали наступление пехоты ВСУ Командир САУ «Акация»: Российские артиллеристы уничтожили множество наступавших пехотинцев противника 3 мая 2023, 05:35 Текст: Антон Никитин

Российские артиллеристы уничтожили большое количество наступавших пехотинцев противника, сообщил командир 152 мм самоходной артиллерийской установки «Акация» в распространенной Минобороны видеозаписи. Командир рассказал, что с российской стороны работал взвод артиллеристов Западного военного округа, силами которого удалось уничтожить большое количество наступавшей пехоты противника, передает ТАСС. Он уточнил, что в целом они стреляют осколочно-фугасными снарядами по пехоте противника, фортификационным укреплениям, вражеским батареям, бункерам, блиндажам. В свою очередь в Минобороны России отметили, что артиллеристы используют тактику «налета»: прибывают в назначенный район, наносят удар по целям, меняют позиции и вновь открывают огонь по выявленным точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь при этом незамеченными противником. Накануне председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил о готовности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Российский Су-35 уничтожил самолет ВСУ Су-35 ВКС России уничтожил самолет ВСУ в зоне проведения спецоперации 3 мая 2023, 08:57 Текст: Алина Власенко

Экипаж Су-35 российских Воздушно-космических сил обнаружил и ликвидировал в зоне проведения спецоперации украинский самолет, сообщили в Минобороны России. Экипажи многоцелевых истребителей выполняли боевые задачи, в ходе которых отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, сообщает официальный канал Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве добавили, что в ходе одного из вылетов был обнаружен и уничтожен самолет ВСУ. Ранее летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о новых видах боеприпасов, используемых российской боевой авиацией, о премировании летного состава за поражение целей противника и о том, как удалось выбить лучших украинских пилотов. Новости СМИ2 Рогов: На фронте в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: На линии фронта в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли 3 мая 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

На линии фронта в Запорожской области в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил, что на линии фронта в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли. В качестве примера он рассказал, что результате одного из ударов по позициям ВСУ было уничтожено скопление военной техники западного образца, передает РИА «Новости». В понедельник глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Украина завершила переброску войск в подконтрольную Киеву часть Запорожской области. Кремль не располагает сведениями о работе мирной миссии Ватикана по Украине 2 мая 2023, 21:27 Текст: Вера Басилая

Москве ничего не известно о мирной миссии Ватикана по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос знают ли власти России что-то о мирном плане Ватикана по Украине, Песков ответил, что Кремлю ничего об этом не известно, передает ТАСС. Ранее Папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа Римский призвал Украину отказаться от наступления. Украинский чиновник, близкий к офису президента Украины, заявил, что Киев не знает о мирной миссии для содействия украинскому урегулированию, о которой говорил папа Римский Франциск, отметив, что Владимир Зеленский «не давал согласие на любые подобные обсуждения от имени Украины». Новости СМИ2 Российские военные уничтожили отделение ВСУ на краснолиманском направлении Эксперт Марочко: Украинские военные инженерного подразделения ликвидированы на краснолиманском направлении 3 мая 2023, 08:13 Текст: Алина Власенко

Российские вооруженные силы уничтожили на краснолиманском направлении группу украинских военных инженерного подразделения, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Военный эксперт со ссылкой на собственный источники уточнил, что отделение украинских боевиков было ликвидировано при возведении переправы на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

Марочко также сообщил, что российские силы при помощи аэроразведки обнаружили украинское инженерное подразделение в районе населенного пункта Невское. По его словам, там противник занимался наведением переправы через реку Жеребец. Координаты местоположения передали артиллерийскому подразделению, которое уничтожило живую силу и технику украинского подразделения. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.