Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой

Взгляд
29 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
Разделы

Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
Перейти в раздел…

Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
Перейти в раздел…

ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
Перейти в раздел…

Интриги США у границ Китая послужат на пользу России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Допустим, бойкот Олимпиады вреден для развития российского спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего суверенитет, сражающегося за свою независимость? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

На новых территориях придется отделять агнцев от козлищ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...

В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Бастрыкин поручил дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве
    Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон» Зеленский признался, что ходит с пистолетом и учится стрелять В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины Захарова одним словом охарактеризовала действия Варшавы в школе при посольстве Религиовед: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов
    Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией» Во Франции заподозрили в коррупции подразделение «Ашан» в России ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара

    Главная тема


    Захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства

    «не должна существовать»


    Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей

    отстоял позиции


    Военкоры показали, как раненый в голову российский боец один атаковал группу ВСУ

    карикатура


    Байдену осталось рассчитывать только на лекарства

    Видео

    наращивание контингента


    Литва втягивает Германию в военное противостояние с Россией

    страна иммигрантов


    Гастарбайтеры Средней Азии устроили «эпохальный перелом» в Польше

    ремонт и обслуживание


    Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

    королева марафонов


    Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

    программа сбережений


    Государство научит россиян создавать подушку безопасности

    «зеленая» инфраструктура


    Глеб Простаков: Бунт на европейском климатическом корабле

    ограничение прав


    Сергей Миркин: На новых территориях люстрации неизбежны

    пространства русского мира


    Петр Колчин: Для русских естественно быть имперцами

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой

    29 апреля 2023, 21:22

    Текст: Вера Басилая

    Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.

    Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».

    Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.

    Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».

    ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
    Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
    		   
    29 апреля 2023, 14:44
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.

    Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.

    Коментарии (11)
    Пригожин сказал, до какого числа начнется контрнаступление ВСУ
    		   
    29 апреля 2023, 12:58
    Фото: t.me/E_Prigozhin_Wagner
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время интервью журналисту Семену Пегову.

    По его словам, армию Украины сдерживает сейчас плохая погода и, вероятно, внутренние проблемы, передает ТАСС.

    «Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го (мая) наступление будет вот просто 100%», – заявил Пригожин.

    Также Пригожин призвал не бояться, что «кто-то придет на танках в Москву», отметив, что у ВСУ нет таких планов.

    «Сегодня идет война. И никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим отпор, либо страны под названием Российская Федерация, может оказаться, не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться», – отметил он.

    По словам Пригожина, никто на Москву идти не собирается, бои будут идти за Артемовск. Основатель ЧВК напомнил, что все те, кто доходил до Москвы ранее, позже разворачивались.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

    Коментарии (27)
    Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ
    Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе
    		   
    29 апреля 2023, 07:15
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Кнутов рассказал в беседе с  «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.

    Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.

    Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

    Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.

    Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.

    Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.

    Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (21)
    Появились кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
    		   
    29 апреля 2023, 12:18
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликованы кадры, на которых запечатлено столкновение между российским и украинским дронами над полем на территории ДНР.

    «Воздушный бой» велся в небе на Авдеевском направлении, передает Telegram-канал РИА «Новости».

    Видно, как приблизившийся украинский дрон начинает летать вокруг российского, то опускаясь ниже, то уходя в сторону. Но в результате тарана украинский дрон все-таки был сбит, а российский коптер продолжил работу.

    Ранее были опубликованы кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.

    Коментарии (7)
    Военкоры показали, как раненый в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
    Военкоры показали, как раненый в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
    		  
    29 апреля 2023, 18:10
    Текст: Вера Басилая

    Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.

    Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.

    Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.

    Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.

    Коментарии (15)
    В США предупредили Украину о последствиях удара по Москве
    Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение
    		   
    29 апреля 2023, 06:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое.

    Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России.

    Коментарии (16)
    Российские военные сорвали контратаки на Артемовск
    Российские военные сорвали контратаки на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного
    		  
    29 апреля 2023, 15:02
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного, общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военных и наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, на донецком направлении ВС России пресекли попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики (ДНР).

    Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также большое количество бронетехники и радиолокационную станцию.

    В то же время на купянском направлении российские войска уничтожили подразделения противника в Каменке, Кисловке Харьковской области и Стельмаховке Луганской народной республики (ЛНР). Возле Артемовки, Тимковки, Синьковки и Котляровки пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.

    В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении были поражены подразделения противника возле поселка Островское ЛНР, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка ДНР. Уничтожены до 75 военнослужащих и техника.

    Также на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Новополье и Успеновке ДНР. В Новомайорском пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки противник потерял свыше 85 украинских военнослужащих и технику.

    Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка в ДНР уничтожены склады боеприпасов.

    На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30, сообщили в Минобороны.

    Всего за сутки ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

    Средствами ПВО в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и ДНР.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».

    Коментарии (13)
    Украинских солдат заставили писать рапорты о захоронении на позициях
    Пленный: Украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой в случае гибели захоронить останки на боевых позициях

    29 апреля 2023, 02:49

    Текст: Антон Никитин

    Украинских солдат заставляют писать рапорты начальству с просьбой в случае гибели произвести захоронение их останков на боевых позициях, рассказал военнослужащий 100-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Пленный рассказал, что украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой произвести захоронение их останков на боевых позициях. Украинский военнослужащий признался, что не знает, в каких целях это делалось. Он предположил, что дело в нежелании властей выплачивать родственникам погибшего компенсации под предлогом того, что погибший якобы пропал без вести. Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 80% изначального состава. Ранее в Сети разошлись кадры переполненного военного кладбища в Днепропетровске.

    Коментарии (12)
    Журналист Медведев предупредил о рисках махинаций с дронами для СВО
    Журналист Андрей Медведев предупредил об опасности махинаций с дронами для СВО
    		   
    29 апреля 2023, 13:28
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    В настоящее время многие захотят получить прибыль с продажи БПЛА для целей СВО, однако это грозит рисками передать российским военным некачественную технику и поставить под угрозу их жизни, выразил мнение журналист Андрей Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что понимает примерные схемы желающих получить больше прибыли.

    «Сейчас мы купим в Китае на «Алиэкспресс» разных дронов, прилепим на них русскую надпись покрасивее и заключим контракт, а прибыль пополам», – описал он возможную схему.

    При этом публицист надеется, что совершить такие манипуляции не удастся, когда «мы все живем в стеклянном доме», а на каждое изделие, которое «кто-то будет пытаться впарить армии за миллионы», будет показана характеристика теми, кто «понимает ситуацию и искренне болеет за страну».

    Медведев пояснил, что эффективный FPV-дрон-камикадзе стоит 50 тыс. рублей, а если «прилепить» к нему суперкамеру и тепловизионные приборы, стоимость поднимется до 100 тыс. рублей. «Зачем это нужно на одноразовом изделии?» – задается от вопросом. Также, по оценкам журналиста, дрон-камикадзе самолетного типа стоит в районе от 400 тыс. до 1 млн рублей. При этом, «за один миллион он должен лететь черт знает на сколько километров».

    Журналист заметил, что в данный момент есть очень хороший шанс совершить прорыв в сфере БПЛА или, напротив, потерять все «с распильщиками».

    Медведев считает, что использование неэффективных моделей дронов прямо влияет на боеспособность военных подразделений. «Тот, кто его продаст, и тот, кто его купит, просто помогут нашему врагу убить наших солдат», – заключил он.

    Ранее украинские власти признали российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ, он предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника.

    Коментарии (8)
    Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
    Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне

    29 апреля 2023, 17:54

    Текст: Вера Басилая

    Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

    В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.

    Коментарии (29)
    Российские военные показали уничтожение «Фурии» ЗРК «Тор-М2»
    Российская ЗРК «Тор-М2» уничтожила украинский беспилотник «Фурия» в движении

    29 апреля 2023, 08:58

    Текст: Александра Юдина

    Расчет ЗРК «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских дрона, причем по одному из них пришлось работать в движении, уходя из-за ответного огня противника, рассказал командир подразделения с позывным «Колдун».

    Российский военный сообщил, что военнослужащие вышли на работу в штатном режиме, обнаружили воздушную цель, которая вела разведку наших подразделений, выяснили ее параметры и отработали по ней, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что первым сбитым БПЛА оказалась «Фурия» украинского производства. Вторую цель пришлось поражать на ходу, уходя от артиллерийского огня украинских войск. Пуск ракеты производился в движении, расчет успешно выполнил поставленную задачу.

    «Раскрылась еще одна особенность машины, заложенная конструкторами: работа в движении», – рассказал военный.

    Коментарии (0)
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
    		   
    29 апреля 2023, 19:30
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Вера Басилая

    Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.

    Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

    В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.

    Коментарии (3)
    Губернатор Севастополя сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты из-за БПЛА
    Развожаев: В районе Казачьей бухты Севастополя загорелся резервуар с топливом, возможно, из-за атаки БПЛА

    29 апреля 2023, 05:47

    Текст: Антон Никитин

    В районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания БПЛА загорелся резервуар с топливом, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом. Он уточнил, что возгорание, по предварительной информации, произошло из-за попадания БПЛА. Губернатор информировал, что площадь пожара составляет около 1 тыс. квадратных метров, пожару присвоили четвертый класс сложности. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работают все необходимые спецслужбы, заключил губернатор, призвав сохранять спокойствие.

    Напомним, во вторник в Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом из-за террористических атак киевского режима по пунктам базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.

    Коментарии (15)
    Польский генерал оценил возможности России для продолжения СВО
    Начальник Генштаба Войска польского Анджейчак: У России достаточно средств для проведения специальной военной операции

    29 апреля 2023, 00:45

    Текст: Антон Никитин

    России, в отличие от Украины, хватает средств для проведения специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак.

    Высокопоставленный польский военный проанализировал финансовые возможности России до начала специальной военной операции, последующую динамику расходов и низкую эффективность антироссийских санкций и пришел к выводу, что Москва располагает средствами для участия в военном конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Do Rzeczy.

    При этом начальник Генштаба Войска польского констатировал, что Киев, в отличие от Москвы, сталкивается с огромными экономическими трудностями. Как считает Анджейчак, темпы, с которыми Украина тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего.

    Высокопоставленный польский военный также признал, что в самой Польше сложилась очень опасная ситуация с национальной безопасностью, так как у республики нет боеприпасов, промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять национальные запасы, которые стремительно тают.

    Тем временем западные союзники Варшавы не понимают всей серьезности ситуации, они не готовы оценить реальную угрозу, пребывают в иллюзиях, что удивляет и даже шокирует, заключил Анджейчак.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о стабильных прогнозах по росту российской экономики.

    Коментарии (2)
    ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара
    Российские ПВО сбили возле Энергодара беспилотник производства США, который использует ВСУ

    29 апреля 2023, 19:07

    Текст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили в районе Энергодара американский беспилотник, который ВСУ использовали для разведки и подготовки диверсий, сообщил представитель силовых структур.

    Отмечается, что ВС России сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon от американской компании AeroVironment, он предназначен для автоматизированного сбора данных. Также дрон может вести разведку местности без помощи оператора, передает ТАСС.

    Ранее российские специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили над Крымским полуостровом два беспилотника.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •