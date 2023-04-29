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Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой
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Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».
Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.
Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Пригожин сказал, до какого числа начнется контрнаступление ВСУ
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Вооруженные силы Украины готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время интервью журналисту Семену Пегову.
По его словам, армию Украины сдерживает сейчас плохая погода и, вероятно, внутренние проблемы, передает ТАСС.
«Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го (мая) наступление будет вот просто 100%», – заявил Пригожин.
Также Пригожин призвал не бояться, что «кто-то придет на танках в Москву», отметив, что у ВСУ нет таких планов.
«Сегодня идет война. И никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим отпор, либо страны под названием Российская Федерация, может оказаться, не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться», – отметил он.
По словам Пригожина, никто на Москву идти не собирается, бои будут идти за Артемовск. Основатель ЧВК напомнил, что все те, кто доходил до Москвы ранее, позже разворачивались.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ
Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе
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Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.
Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.
Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.
Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.
Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.
Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.
Появились кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
Опубликованы кадры, на которых запечатлено столкновение между российским и украинским дронами над полем на территории ДНР.
«Воздушный бой» велся в небе на Авдеевском направлении, передает Telegram-канал РИА «Новости».
Видно, как приблизившийся украинский дрон начинает летать вокруг российского, то опускаясь ниже, то уходя в сторону. Но в результате тарана украинский дрон все-таки был сбит, а российский коптер продолжил работу.
Ранее были опубликованы кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Военкоры показали, как раненый в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Военкоры показали, как раненый в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
В США предупредили Украину о последствиях удара по Москве
Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение
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В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости».
В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое.
Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России.
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного
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ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного, общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военных и наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, на донецком направлении ВС России пресекли попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики (ДНР).
Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также большое количество бронетехники и радиолокационную станцию.
В то же время на купянском направлении российские войска уничтожили подразделения противника в Каменке, Кисловке Харьковской области и Стельмаховке Луганской народной республики (ЛНР). Возле Артемовки, Тимковки, Синьковки и Котляровки пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении были поражены подразделения противника возле поселка Островское ЛНР, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка ДНР. Уничтожены до 75 военнослужащих и техника.
Также на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Новополье и Успеновке ДНР. В Новомайорском пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки противник потерял свыше 85 украинских военнослужащих и технику.
Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка в ДНР уничтожены склады боеприпасов.
На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30, сообщили в Минобороны.
Всего за сутки ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
Средствами ПВО в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
Украинских солдат заставили писать рапорты о захоронении на позициях
Пленный: Украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой в случае гибели захоронить останки на боевых позициях
Украинских солдат заставляют писать рапорты начальству с просьбой в случае гибели произвести захоронение их останков на боевых позициях, рассказал военнослужащий 100-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе.
Пленный рассказал, что украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой произвести захоронение их останков на боевых позициях. Украинский военнослужащий признался, что не знает, в каких целях это делалось. Он предположил, что дело в нежелании властей выплачивать родственникам погибшего компенсации под предлогом того, что погибший якобы пропал без вести. Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести, передает РИА «Новости».
Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 80% изначального состава. Ранее в Сети разошлись кадры переполненного военного кладбища в Днепропетровске.
Журналист Медведев предупредил о рисках махинаций с дронами для СВО
Журналист Андрей Медведев предупредил об опасности махинаций с дронами для СВО
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В настоящее время многие захотят получить прибыль с продажи БПЛА для целей СВО, однако это грозит рисками передать российским военным некачественную технику и поставить под угрозу их жизни, выразил мнение журналист Андрей Медведев.
В своем Telegram-канале он отметил, что понимает примерные схемы желающих получить больше прибыли.
«Сейчас мы купим в Китае на «Алиэкспресс» разных дронов, прилепим на них русскую надпись покрасивее и заключим контракт, а прибыль пополам», – описал он возможную схему.
При этом публицист надеется, что совершить такие манипуляции не удастся, когда «мы все живем в стеклянном доме», а на каждое изделие, которое «кто-то будет пытаться впарить армии за миллионы», будет показана характеристика теми, кто «понимает ситуацию и искренне болеет за страну».
Медведев пояснил, что эффективный FPV-дрон-камикадзе стоит 50 тыс. рублей, а если «прилепить» к нему суперкамеру и тепловизионные приборы, стоимость поднимется до 100 тыс. рублей. «Зачем это нужно на одноразовом изделии?» – задается от вопросом. Также, по оценкам журналиста, дрон-камикадзе самолетного типа стоит в районе от 400 тыс. до 1 млн рублей. При этом, «за один миллион он должен лететь черт знает на сколько километров».
Журналист заметил, что в данный момент есть очень хороший шанс совершить прорыв в сфере БПЛА или, напротив, потерять все «с распильщиками».
Медведев считает, что использование неэффективных моделей дронов прямо влияет на боеспособность военных подразделений. «Тот, кто его продаст, и тот, кто его купит, просто помогут нашему врагу убить наших солдат», – заключил он.
Ранее украинские власти признали российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ, он предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника.
Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне
Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.
Российские военные показали уничтожение «Фурии» ЗРК «Тор-М2»
Российская ЗРК «Тор-М2» уничтожила украинский беспилотник «Фурия» в движении
Расчет ЗРК «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских дрона, причем по одному из них пришлось работать в движении, уходя из-за ответного огня противника, рассказал командир подразделения с позывным «Колдун».
Российский военный сообщил, что военнослужащие вышли на работу в штатном режиме, обнаружили воздушную цель, которая вела разведку наших подразделений, выяснили ее параметры и отработали по ней, передает РИА «Новости».
Отмечается, что первым сбитым БПЛА оказалась «Фурия» украинского производства. Вторую цель пришлось поражать на ходу, уходя от артиллерийского огня украинских войск. Пуск ракеты производился в движении, расчет успешно выполнил поставленную задачу.
«Раскрылась еще одна особенность машины, заложенная конструкторами: работа в движении», – рассказал военный.
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
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Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.
Губернатор Севастополя сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты из-за БПЛА
Развожаев: В районе Казачьей бухты Севастополя загорелся резервуар с топливом, возможно, из-за атаки БПЛА
В районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания БПЛА загорелся резервуар с топливом, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом. Он уточнил, что возгорание, по предварительной информации, произошло из-за попадания БПЛА. Губернатор информировал, что площадь пожара составляет около 1 тыс. квадратных метров, пожару присвоили четвертый класс сложности. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работают все необходимые спецслужбы, заключил губернатор, призвав сохранять спокойствие.
Напомним, во вторник в Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом из-за террористических атак киевского режима по пунктам базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.
Польский генерал оценил возможности России для продолжения СВО
Начальник Генштаба Войска польского Анджейчак: У России достаточно средств для проведения специальной военной операции
России, в отличие от Украины, хватает средств для проведения специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак.
Высокопоставленный польский военный проанализировал финансовые возможности России до начала специальной военной операции, последующую динамику расходов и низкую эффективность антироссийских санкций и пришел к выводу, что Москва располагает средствами для участия в военном конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Do Rzeczy.
При этом начальник Генштаба Войска польского констатировал, что Киев, в отличие от Москвы, сталкивается с огромными экономическими трудностями. Как считает Анджейчак, темпы, с которыми Украина тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего.
Высокопоставленный польский военный также признал, что в самой Польше сложилась очень опасная ситуация с национальной безопасностью, так как у республики нет боеприпасов, промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять национальные запасы, которые стремительно тают.
Тем временем западные союзники Варшавы не понимают всей серьезности ситуации, они не готовы оценить реальную угрозу, пребывают в иллюзиях, что удивляет и даже шокирует, заключил Анджейчак.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о стабильных прогнозах по росту российской экономики.
ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара
Российские ПВО сбили возле Энергодара беспилотник производства США, который использует ВСУ
Системы ПВО сбили в районе Энергодара американский беспилотник, который ВСУ использовали для разведки и подготовки диверсий, сообщил представитель силовых структур.
Отмечается, что ВС России сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon от американской компании AeroVironment, он предназначен для автоматизированного сбора данных. Также дрон может вести разведку местности без помощи оператора, передает ТАСС.
Ранее российские специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили над Крымским полуостровом два беспилотника.