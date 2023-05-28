Лукашенко предложил переживающим по поводу ядерного оружия вступить в союз Москвы и Минска

Тем, кто переживает по поводу ядерного оружия, лучше вступать в союз с Россией и Белоруссией, тогда это оружие «будет на всех», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Сомнительно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переживает по поводу ядерного оружия, но если подобные переживания есть, то никто не выступит против таких же тесных отношений Астаны с Москвой, какие есть у Минска, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, это «очень просто», нужно лишь вступить в союз Белоруссии и России, и «будет ядерное оружие на всех».

Напомним, министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.