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Лукашенко предложил переживающим по поводу ядерного оружия вступить в союз Москвы и Минска
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Тем, кто переживает по поводу ядерного оружия, лучше вступать в союз с Россией и Белоруссией, тогда это оружие «будет на всех», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Сомнительно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переживает по поводу ядерного оружия, но если подобные переживания есть, то никто не выступит против таких же тесных отношений Астаны с Москвой, какие есть у Минска, заявил Лукашенко, передает ТАСС.
По его словам, это «очень просто», нужно лишь вступить в союз Белоруссии и России, и «будет ядерное оружие на всех».
Напомним, министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.
Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
«Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».
Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».
Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.
По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».
«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.
Президент Грузии устроила скандал из-за стула
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, на организованном МИД страны «Дне диаспоры», публично обиделась на местных дипломатов из-за неверно установленного для ее ранга стула, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это нарушение протокола», – сказала она на церемонии в МИД Грузии.
«Это не потому, что кому-то так хочется, чтобы стул поставили где-то, просто протокол важен», – отметила президент.
При этом она сообщила, что «давно в Грузии уже ни на что не обижается».
Саломе Зурабишвили также отметила, что накануне в своем выступлении в День независимость Грузии министр обороны первым упомянул премьер-министра, а не ее.
«Так нельзя, – заявила она. – Я являюсь Верховным главнокомандующим».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ярким выражением демократии» то обстоятельство, что Зурабишвили второй день подряд критикует правительство страны.
Накануне президент обвинила правительство в отступлении от западных ценностей и в уступках России.
В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском
Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.
Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.
В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.
Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
Кириенко посетил открытие академии «Меганом» в Крыму
В Крыму в бухте Капсель начались мероприятия по открытию академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида», его посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Круглогодичный образовательный центр «Меганом» планируется сделать одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Академия творческих индустрий «Меганом» – это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать.
Академия «Меганом» создана по прямому решению президента России Владимира Путина. Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия «Меганом» – это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия – это страна возможностей.
С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. «Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед», – сказал Кириенко.
Первый замруководителя администрации президента совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить слушатели. Общая площадь академии занимает 27 га.
Прежде всего Кириенко осмотрел жилые корпуса – помещения, в которых будут останавливаться участники образовательных программ академии. Таких корпусов на территории пять. В общей сложности это 180 номеров, в том числе для маломобильных групп, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. К тому же в корпусах предусмотрены кухни, хозяйственные комнаты, веранды для отдыха с видом на море.
Далее маршрут проследовал в творческие мастерские – учебные корпуса, в которых будет проходить основная работа в рамках образовательных программ. Многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс. квадратных метров единовременно могут принять до 900 человек.
Здесь есть мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием. Одним словом, помещения учебных зданий смогут удовлетворить запросы творцов самых разных профессиональных направлений.
Кроме того, в помещениях расположены творческие лаборатории партнерских организаций академии. Так, Российское движение детей и молодежи открыло на базе академии «Меганом» первичное отделение движения. Стратегический партнер – крупнейшая технологическая компания VK запустила лекторий VK и творческое пространство «VK Клипов», а также приняла участие в образовательной программе академии.
В ДНР семеро экс-заключенных с оружием сбежали из воинской части
В Донецкой народной республике самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных, сообщил источник в правоохранительных органах.
Подозреваемые сбежали из военной части в районе Соледара с оружием, все они являются бывшими заключенными, заявил собеседник ТАСС.
Правоохранители уже задержали троих из них в районе Брянки на территории республики.
В 2021 году в Свердловской области сбежал из воинского ракетного соединения солдат срочной службы.
Сальдо заявил о преодолении пика возможностей ВСУ
Пик возможностей украинской армии преодолен, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинская сторона уже много дней рассказывает о контрнаступлении, которое никак не начнется, пик военных возможностей ВСУ преодолен, заявил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его мнению, в конфликте произошел перелом, и сейчас киевский режим «просто боится».
Высказывания о контрнаступлении же – это информационная война, украинская сторона в информационном поле использует большое количество дезинформации, заключил врио главы региона.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявлял, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать необходимой авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
Президент США Байден: Договоренности с республиканцами Палаты представителей предотвратили катастрофический дефолт
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Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей принципиальные договоренности предотвратили в Соединенных Штатах катастрофический дефолт и рецессию, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.
Байден объявил в письменном заявлении, что достиг со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти принципиального соглашения по бюджету. Глава Белого дома назвал это соглашение хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, передает ТАСС.
По словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики.
При этом Байден сообщил, что в течение следующего дня группы переговорщиков Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США. Президент США настоятельно призвал обе палаты Конгресса США принять соглашение как можно скорее.
По данным Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга США повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. В то же время, по имеющимся у The Washington Post данным, оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.
Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом.
Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом.
Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города.
Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
Захарова предупредила, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина
Российская сторона вынуждена реагировать на антироссийские действия немецкой стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Германии вновь заблокировали счета российских СМИ, на это последует ответ, заявила Захарова агентству Dpa, передает ТАСС.
В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.
Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.
В ДНР задержали двух человек из группы сбежавших из воинской части
В ДНР задержали двух военных из группы сбежавших из воинской части
В Донецкой народной республике задержали еще двоих сбежавших из воинской части в регионе, сообщил источник в силовых структурах.
Правоохранители задержали еще двух сбежавших военнослужащих, ведутся поиски еще одного, сказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что в ДНР самовольно воинскую часть с оружием покинули семеро военнослужащих – бывших заключенных. Отмечалось, что уже удалось задержать троих беглецов.
В США предрекли проблемы Украине с западными танками
Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков
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После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.
Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.
Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.
Премьер Грузии исключил политический диалог с Россией
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил политический диалог с Россией, дипломатические отношения с которой у его страны разорваны после войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Скажу очень коротко и просто, чтобы не было спекуляций и лжи – с российскими властями у нас нет политического диалога», – сказал он журналистам.
«У нас только экономические и торговые отношения, нам нечего скрывать», – подчеркнул глава грузинского правительства.
Ираклий Гарибашвили также отметил, что с российскими властями пытались договариваться прежние руководители Грузии.
«Со стороны Грузии возобновить рейсы в Россию, восстановить торговлю в свое время желал (бывший президент Михаил) Саакашвили, желало его правительство», – сказал премьер-министр.
После недавних отмены Россией виз для граждан Грузии и возобновления прямого авиасообщения между двумя странами оппозиция в Тбилиси обвиняет власти в ведении закулисных переговоров с Москвой.
В США заподозрили власти Украины в распространении фейка о Залужном
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заподозрил Минобороны Украины в распространении фейкового видео с главкомом ВСУ Залужным
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Опубликованное на днях пресс-службой Минобороны Украины видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным является фейком, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.
Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео, на котором, как утверждает Минобороны Украины, якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Брайен заметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео – карие. Экс-сотрудник американского военного ведомства также обратил внимание на некоторые черты лица человека на видеозаписи, особенно на нос, передает РИА «Новости».
Брайен отметил, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение, поэтому он считает опубликованное видео фальшивкой.
В четверг пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли доверять появившейся видеозаписи и почему ее достоверность вызывает сомнения.
Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции
Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков
Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.
Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.
После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.
После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.
Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.