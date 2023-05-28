Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине

Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска

После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».

Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.

По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».

«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.