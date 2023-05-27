ВСУ дважды обстреляли Володарское из РСЗО

Украинские военные провели два обстрела населенного пункта Володарское в ДНР из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В 9.20 мск зафиксирован первый обстрел по поселку, по нему выпустили четыре ракеты из РСЗО, сообщило представительство, передает ТАСС.

Другой обстрел прошел в 16.00, по населенному пункту выстрелили тремя ракетами РСЗО.

Также в субботу под массированный обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области.