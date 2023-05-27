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Премьер Грузии исключил политический диалог с Россией
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил политический диалог с Россией, дипломатические отношения с которой у его страны разорваны после войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Скажу очень коротко и просто, чтобы не было спекуляций и лжи – с российскими властями у нас нет политического диалога», – сказал он журналистам.
«У нас только экономические и торговые отношения, нам нечего скрывать», – подчеркнул глава грузинского правительства.
Ираклий Гарибашвили также отметил, что с российскими властями пытались договариваться прежние руководители Грузии.
«Со стороны Грузии возобновить рейсы в Россию, восстановить торговлю в свое время желал (бывший президент Михаил) Саакашвили, желало его правительство», – сказал премьер-министр.
После недавних отмены Россией виз для граждан Грузии и возобновления прямого авиасообщения между двумя странами оппозиция в Тбилиси обвиняет власти в ведении закулисных переговоров с Москвой.
Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного
Экс-советник Кучмы Соскин объяснил пропажу Залужного его разногласиями с Зеленским по контрнаступлению
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Разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по контрнаступлению стали причиной того, что главком ВСУ Валерий Залужный не показывается на публике, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Отсутствие Залужного в информационном пространстве продолжительное время свидетельствует о том, что есть вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях, заявил Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинскому руководству и его покровителям на Западе не понравилось интервью Залужного, где тот выразил восхищение талантом главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Соскин отметил, что Залужного не смогут «убрать», так как его поддерживают жители страны.
Залужный с начала мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту.
После подобных сообщений украинское Минобороны опубликовало видео, на котором якобы выступил Залужный.
Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке
Сальдо рассказал, как по заказу СБУ был отравлен человеком из своего окружения за «очень большие деньги»
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в августе 2022 года его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.
Сальдо в эфире «Первого канала» рассказал, что после того, как он возглавил администрацию Херсонской области, за ним, его друзьями и коллегами из Запорожской области, Луганской, Донецкой (областей) началась охота. Врио губернатора уточнил, что охота за ним началась с первых дней, еще в марте 2022 года, и эта охота велась с применением различных технологий, в том числе закладывались взрывные устройства, предпринимались попытки устроить где-то ловушку, выкрасть, использовались другие методы всякие. Врио главы региона рассказал, что тогда же был применен метод, известный с незапамятных времен, который называется «отравление».
Сальдо подчеркнул, что до отравления находился в абсолютно нормальной физической форме и помнит все произошедшее. Врио губернатора Херсонской области рассказал, что боевое отравляющее вещество добавили ему в пищу, оно подействовало мгновенно. Он помнит, как поднялся и сказал, что ему плохо, а после этого очнулся через 15 дней. Врио главы Херсонской области выразил уверенность, что человека, которому он доверял, «купили за очень большие деньги», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале августа прошлого года Сальдо госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, затем в Москву. Лечение он проходил в НИИ Склифосовского. СК РФ зафиксировал сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха»
Sohu: Размещение российского ЯО в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
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Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха», сообщается в статье китайского портала Sohu.
По мнению автора материала, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия Москвы сможет составить конкуренцию НАТО, в частности Соединенным Штатам, которые размещают ядерные боеголовки у своих союзников в Европе, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что этот шаг сможет оказать сдерживающий эффект на Украину, в связи с тем, что Киев находится рядом с белорусской границей.
«Если там будет размещен «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», – отметил автор статьи, добавив, что этот шаг со стороны Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь.
Также Sohu укзаывает, что на такой шаг Запад не может предпринять никаких действий, кроме критики и пустых угроз.
Кроме того, автор заметил, что Североатлантический альянс не осмеливался трогать Минска и раньше, а теперь и подавно НАТО не решится действовать опрометчиво.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»
Источник: Атаковавшие корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» катера были произведены на Западе и управлялись через спутники Starlink
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Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink, заявил осведомленный источник.
По словам источника, аппараты запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, управление ими осуществлялось посредством вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, а целеуказание беспилотникам обеспечивали американские средства разведки, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой. На этом основании источник сделал вывод, что Киеву была передана незадекларированная партия новых морских беспилотных аппаратов западного производства для атак в Черном море. Как считает источник, вероятнее всего, за этим стоит Британия, имеющая большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана.
Он также обратил внимание, что диверсия против ВМФ России произошла в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, что является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии.
Источник подчеркнул, что масштабная накачка Украины оружием и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции, недалеко от пролива Босфор. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
ВСУ нанесли удар по Мариуполю ракетами Storm Shadow
Украинские военные ударили по городу Мариуполю дальнобойными ракетами в пятницу вечером, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики.
По городу ударили две дальнобойные ракеты, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что по Мариуполю выстрелили ракетами Storm Shadow, под ударом оказался завод «Азовсталь».
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прилет произошел в 20.10 мск с северо-западного направления.
Польша решила запретить проезд через границу с Белоруссией российским грузовикам
Польша захотела запретить проезд через границу с Белоруссией российским и белорусским грузовикам
Польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.
Грузовое движение через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в России и Белоруссии, приостанавливается, гласит проект распоряжения правительства Польши, передает ТАСС.
Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству, в котором изложен призыв к запрету проезда для польских автоперевозчиков через российскую территорию. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой ущерб это нанесет обеим сторонам.
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной и предрек ей невеселое будущее
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев с помощью картинки высмеял Украину, и предрек ей будущее Сирии, Ирака и Ливии.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал картинку, при помощи которой высмеял Украину, которой западные страны ранее обещали будущее в Евросоюзе, но на самом деле, по его мнению, участь Киева разделить судьбу Ливии, Сирии, Йемена и Афганистана.
Ранее Медведев заявил, что до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, переговоры между сторонами конфликта будут невозможны.
В МИД назвали условия достижения мира на Украине
Дипломат Галузин: Для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной
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Для достижения всеобъемлющего и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Замминистра отметил в интервью ТАСС, что подходы России к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России.
Он подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий со стороны украинских вооруженных сил и поставок западного вооружения.
Кроме того, подчеркнул Галузин, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.
Также, должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, указал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. В частности, на законодательном уровне на Украине должен быть закреплен государственный статус русского языка, должны соблюдаться основные права человека, в том числе права на свободу вероисповедания, указал замглавы МИД России.
Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Украине в связи с отсутствием у Киева возможности одержать победу без прямого участия войск НАТО и нежеланием альянса воевать с Россией.
Минобороны показало встречу «Ивана Хурса» в Севастополе
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» пришел в Севастополь, в пункт постоянного базирования, после того как выполнил специальные задачи в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.
Корабль в море выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
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Также корабль отслеживал надводную обстановку юго-западной части моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки.
В Минобороны отметили, что при заходе в базу разведывательного корабля «Иван Хурс» в связи с памятной датой на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига «Меркурий», как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота.«Иван Хурс» в пункте базирования пополнит материальные запасы и продолжит выполнение задач.
Напомним, ВСУ атаковали корабль с помощью беспилотников рядом с Босфором. Минобороны указало, что все безэкипажные катера, участвовавшие в нападении, были уничтожены.
В Псковской области взрывом повредило административное здание
Глава Псковской области Ведерников заявил о повреждении административного здания нефтепровода из-за взрыва
Из-за взрыва в Невельском районе Псковской области субботним утром оказалось повреждено административное здание нефтепровода, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В своем Telegram-канале он написал, что рано утром произошел взрыв, в результате которого повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Обошлось без пострадавших.
Также Ведерников отметил, что взрыв мог произойти вследствие атаки двух БПЛА, проводится работа оперативной группы.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил падение двух БПЛА в Краснодаре.
Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск
Военный эксперт Киселев: Безвозвратные потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек
Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек, выразил мнение военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев.
Киселев выразил мнение в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери, которые ВСУ понесли в боях за Соледар и Артемовск, составляют от 35 до 40 тыс. человек, передает ТАСС.
Напомним, по данным, российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины под Донецком за сутки превысили 190 военнослужащих.
Спецпредставитель Китая призвал ЕС сохранить новые регионы в составе России
WSJ: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России
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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе своей поездки в Европу призвал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России, пишут американские СМИ.
По сведениям The Wall Street Journal, представитель Китая передал Западу четкое послание о том, что американские союзники в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать прекращения огня на Украине, оставив России занимаемые ею в настоящее время территории.
Европейские чиновники сообщили американскому изданию, что Ли Хуэй предложил Европе расценивать Китай как экономическую альтернативу США. Кроме того, он призвал действовать быстро, чтобы закончить украинский конфликт и предотвратить его распространение, передает ТАСС.
В ЕС отметили, что не поддерживают заморозку конфликта, и заявили представителю Китая, что отделить Европу от США «невозможно». Они заверили также, что Европа не станет отказываться от поддержки Киева.
Между тем в пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД России для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Власти Китая ранее заявляли, что суть украинского кризиса заключается «в большом взрыве противоречий» в управлении безопасностью в Европе.
Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен под Белогоровкой в Донбассе две группы противника, сообщил боец, участвовавший в операции.
Военный рассказал, что в плен попали две группы, в одной – все бойцы 81-й бригады ВСУ больше десяти человек, передает РИА «Новости».
Ранее военнослужащие российской группировки «Юг» с подразделениями спецназначения уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты противника в районе Белогоровки.
Военкоры показали последние бои в Артемовске глазами украинских военных
Военкоры опубликовали видео боев в руинах и на окраинах Артемовска( Бахмута), которое сняли выжившие и сбежавшие из города боевики украинских войск.
На кадрах недавних боев на окраинах Артемовска видно, как ВСУ прячутся в подвалах, откуда они вылезают и обстреливают позиции в домах, где находились штурмовики «Вагнера». Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее военный корреспондент снял освобожденный Артемовск (Бахмут) с высоты птичьего полета при помощи беспилотника.
Онищенко назвал чипы для мозга прорывом в медицине
Онищенко прокомментировал разрешение американских властей Маску испытывать чипы для мозга на людях
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Разрешение властей США компании предпринимателя Илона Маска испытывать чипы для мозга на людях может только радовать. Это означает, что технология, которая может помочь многим людям, уже готова, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако, по его словам, должна быть защита от стороннего воздействия на людей с чипами в мозгу.
Американские власти разрешили компании по производству чипов для мозга Neuralink, сооснователем которой является предприниматель Илон Маск, начать первое клиническое исследование на людях. В компании сообщили, что это «важный первый шаг», отметив, что в будущем развитие данной технологии поможет многим людям.
«Это испытания новых методов для лечебных целей, без этого никуда. Такие сообщения могут только радовать, ведь это означает, что технология полностью готова. Это развитие, новые возможности и новые открытия», – говорит Онищенко.
По его словам, если испытания пройдут успешно, то данная технология может стать прорывом в медицине. Так, например, будут придумываться и появляться все новые и новые идеи использования чипов, в том числе в быту, возможно будет социализировать некоторую категорию людей.
«Если это будет внедряться неподвижному инвалиду, который сможет с помощью импульсов включать и выключать, например, какую-то технику дома, то это же будет просто отлично. У нас же есть технология «умный дом», вот с ней смогут взаимодействовать. Если для таких людей будет созданы такие условия, они смогут с помощью умственной деятельности все это регулировать, а это огромные возможности», – считает врач.
Единственное, чего опасается собеседник, это стороннее воздействие на людей с такими чипами в мозгу. Он подчеркивает, что технология, безусловно, придумана из благих целей, однако злоумышленников тоже много. Для того чтобы избежать каких-либо инцидентов со взломами чипов, находящихся в мозгу людей, необходимо параллельно разрабатывать систему безопасности.
«В принципе, это движение в правильном направлении. Эти возможности нужно использовать для медицины, они особенно нужны. И я надеюсь, что все это будет делаться в соответствии с национальным законодательством. Пока то, что я вижу, это серьезный шаг к социализации инвалидов в первую очередь», – заключил Онищенко.
В январе прошлого года СМИ сообщили, что в Neuralink появилась вакансия директора клинических испытаний. Эксперты пришли к выводу, что компания вскоре начнет подготовку испытаний на людях.