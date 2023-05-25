Путин выразил уверенность в расширении сотрудничества со странами Африки

Взгляд
25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
Разделы

Газпром перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год еще хуже, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
Перейти в раздел…

За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения, сообщают источники Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Источники сообщили о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Этим объясняется его пропажа, которая длится уже несколько недель. И хотя украинская сторона отрицает любые проблемы у Залужного, его отсутствие заметно сказывается не только на управлении войсками, но и существенно меняет политический расклад в Киеве.  Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
    ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в ДНР и ЛНР В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления Военная разведка Украины назвала Путина своей главной целью Госдолг США превысил российский в 107 раз
    За ночь в Крыму сбили шесть беспилотников NYT: В США считают Киев причастным к атаке беспилотников на Кремль Бразилия заявила о потере G7 влияния Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
    В Херсонской области заметили до 500 иностранных наемников ВСУ В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований» Соперник Эрдогана на выборах выступил против газового хаба в Турции Парижская прокуратура прекратила дело против российской теннисистки Сизиковой

    Главная тема


    Газпром перестает приносить сверхприбыль российской казне

    террористическая атака


    ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС

    «опасная игра»


    Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область

    главком ВСУ


    Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного

    Видео

    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    дипломатия Киева


    Казахстан отказался от украинского посла-националиста

    инфраструктурная деградация


    Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    аэродромы базирования


    Где Украина спрячет от России истребители F-16

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Путин выразил уверенность в расширении сотрудничества со странами Африки

    25 мая 2023, 09:55

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Африки главам государств и правительств стран региона, выразив уверенность в успешном расширении международного сотрудничества.

    «Уверен, второй саммит Россия – Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других сферах», – подчеркивается в послании президента на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что будет рад видеть в Петербурге африканских лидеров, напомнив, что в этом году будет отмечаться 60 лет со дня образования Организации африканского единства, сыгравшей важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества в течение нескольких десятилетий.

    «Ее добрые традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют государства континента. Благодаря совместным усилиям удалось наладить механизмы коллективного реагирования на локальные кризисные ситуации, запустить процессы региональной интеграции. Это, несомненно, способствует социально-экономическому развитию Африки, повышению роли в международных делах», – подчеркнул Путин.

    Также российский лидер заметил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами.

    Ранее Путин отметил, что Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире.

    Путин: До создания УССР никакой Украины не было
    		   
    23 мая 2023, 19:12
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

    Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

    «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

    Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

    «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

    Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

    «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

    Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

    Коментарии (161)
    Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина
    Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию
    		   
    23 мая 2023, 15:15
    Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.

    Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.

    Коментарии (40)
    Путин: Россия становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере
    		   
    24 мая 2023, 17:59
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

    «Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности.

    «Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется.

    Коментарии (0)
    Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну
    		   
    23 мая 2023, 15:44
    Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

    «В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    «Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства.

    Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

    Коментарии (71)
    Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»
    		  
    23 мая 2023, 16:54
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом.

    Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС.

    В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях».

    Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

    Коментарии (28)
    Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется
    		  
    24 мая 2023, 17:35
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

    «Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», – цитирует ТАСС президента.

    По словам Путина, ничего подобного не происходит и точно не произойдет.

    Напомним, президент России Владимир Путин выступает в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Коментарии (7)
    Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума
    В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве

    23 мая 2023, 16:30

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.

    Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении.

    В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры.

    На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами.

    Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну.

    Коментарии (0)
    Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах
    Путин: Россия ценит отношения с союзниками на всех континентах
    		   
    24 мая 2023, 10:48
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

    «У России много союзников и партнеров в разных регионах, на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Будем их всемерно укреплять», – заявил Путин в размещенном на сайте Кремля приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

    Президент подчеркнул, что ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, а народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. По словам президента, это прямо связано с желанием ряда государств и объединений «сохранить доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств».

    Путин также подчеркнул, «все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов».

    Одновременно президент напомнил, что Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество.

    Коментарии (12)
    Депутат Наумов: Платформа «Россия – страна возможностей» стала ценнейшим социальным лифтом
    		   
    22 мая 2023, 16:38
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. В понедельник президентская платформа «Россия – страна возможностей» празднует пятилетие со дня основания.

    «Я принимаю участие в программах платформы «Россия – страна возможностей» с самого начала ее основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», – рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов.

    «Как непосредственный участник проектов могу сказать: «Россия – страна возможностей» – это уникальный инструмент в первую очередь для развития личностных качеств, для саморазвития и самореализации. Не говоря уже о том, что платформа дает максимально широкие возможности для карьерного роста. Как только ты подал заявку на участие в каком бы то ни было направлении платформы – ты уже победитель, победитель нам самим собой вчерашним», – заметил собеседник.

    «Все это заложено в «Лидерах России» и в других проектах платформы, которая является уникальной даже в сравнении с заграничными проектами. Это ценнейший для кадровой работы в России социальный лифт. Неслучайно победители конкурса затем сами становятся наставниками. Все это показывает россиянам, что профессиональный успех и возможен, и востребован», – напомнил он.

    «Примечательно, что все участники начиная с четвертьфинала после конкурса сохраняют горизонтальные связи, в каких бы регионах они ни жили. На принципах доверия между участниками создается еще одно профессиональное сообщество. А это уже мощнейший инструмент для укрепления системы госуправления в федеральном масштабе», – подчеркнул депутат.

    «Значимость проектов платформы иллюстрирует и тот факт, что глава нашего государства регулярно проводит очные встречи с участниками проектов. Это является мощнейшим стимулом для других потенциальных участников, а самому президенту позволяет видеть альтернативные точки зрения на те или иные вопросы. Причем это нисколько не умаляет работы российской управленческой системы – правительства, министерств и ведомства, а дополняет их. Иногда полезно заглянуть за границы согласованных параметров», – заключил парламентарий.

    22 мая исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства.

    Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.

    В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», на которой выступили гендиректор платформы Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и другие.

    В этот же день участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского

    22 мая 2023, 14:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников».

    Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС.

    Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве.

    Коментарии (0)
    Лидеры стран ЕАЭС приехали в Кремль на микроавтобусе
    Лидеры стран ЕАЭС прибыли из «Зарядья» в Кремль на одном микроавтобусе

    24 мая 2023, 23:14

    Текст: Антон Антонов

    Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли на неформальный ужин в Кремле на одном микроавтобусе.

    Для поездки из «Зарядья», где прошла пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, лидеры ЕАЭС не стали использовать собственные кортежи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    Напомним, Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Глава правительства страны Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.


    Коментарии (3)
    Путин поручил правительству и ЦБ вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки

    22 мая 2023, 20:25

    Текст: Елизавета Шишкова

    В случае необходимости ЦБ и правительство должны принять дополнительные меры для поддержания ипотечного кредитования. Данное поручение дал президент России Владимир Путин.

    Он поручил правительству и Банку России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования. В случае необходимости следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях президента.

    Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, они должны предоставить доклад до 5 июня и далее ежеквартально.

    Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования.

    Коментарии (2)
    Песков ответил на вопрос о визите Путина в Китай
    Пресс-секретарь главы государства Песков: Даты визита президента России Путина в Китай согласовываются

    24 мая 2023, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что у президента России есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, в том числе даты и все остальное, передает ТАСС.

    В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках первого официального визита в Китай в должности председателя правительства РФ прилетел в Шанхай.

    В марте председатель КНР Си Цзиньпин сообщал Мишустину, что пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай «в любое удобное для него время».

    Коментарии (0)
    Путин: В России наступил момент мощной консолидации

    23 мая 2023, 15:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российское государство переживает нелегкие времена, но сегодня наступил момент мощной консолидации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

    «Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Он отметил, что необходимо воспитывать подрастающее поколение, чтобы обеспечить будущее страны.

    Президент поблагодарил деятелей культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, которым вручаются награды, и отметил, что они вносят зримый и осязаемый вклад в общее дело.

    Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.


    Коментарии (4)
    Песков предположил обсуждение Путиным с СБ атаку диверсантов на Белгородскую область
    Песков заявил о возможном обсуждении Путиным нападения на Белгородскую область с СБ России

    23 мая 2023, 17:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России может обсудить атаку украинских боевиков на Белгородскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание с постоянными членами Совбеза России у президента запланировано на пятницу, сказал Песков, передает ТАСС.

    На подобных оперативных совещаниях проводится обмен мнениями по текущим вопросам.

    Представитель Кремля отметил, что нападение на регион – чрезвычайно важная тема для обсуждения, можно предположить, что этот вопрос затронут на совещании.

    В понедельник на территорию Белгородской области пробралась группа украинских диверсантов, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 боевиков.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •