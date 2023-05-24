Песков ответил на вопрос о визите Путина в Китай Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах Путин: Россия ценит отношения с союзниками на всех континентах

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «У России много союзников и партнеров в разных регионах, на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Будем их всемерно укреплять», – заявил Путин в размещенном на сайте Кремля приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Президент подчеркнул, что ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, а народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. По словам президента, это прямо связано с желанием ряда государств и объединений «сохранить доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». Путин также подчеркнул, «все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов». Одновременно президент напомнил, что Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Путин: До создания УССР никакой Украины не было

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС. «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства. Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины». «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть». Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент. Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию

Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania. Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант». Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС. Новости СМИ2 Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. «В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом. Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС. В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях». Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

Новости СМИ2 Депутат Наумов: Платформа «Россия – страна возможностей» стала ценнейшим социальным лифтом

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. В понедельник президентская платформа «Россия – страна возможностей» празднует пятилетие со дня основания. «Я принимаю участие в программах платформы «Россия – страна возможностей» с самого начала ее основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», – рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов. «Как непосредственный участник проектов могу сказать: «Россия – страна возможностей» – это уникальный инструмент в первую очередь для развития личностных качеств, для саморазвития и самореализации. Не говоря уже о том, что платформа дает максимально широкие возможности для карьерного роста. Как только ты подал заявку на участие в каком бы то ни было направлении платформы – ты уже победитель, победитель нам самим собой вчерашним», – заметил собеседник. «Все это заложено в «Лидерах России» и в других проектах платформы, которая является уникальной даже в сравнении с заграничными проектами. Это ценнейший для кадровой работы в России социальный лифт. Неслучайно победители конкурса затем сами становятся наставниками. Все это показывает россиянам, что профессиональный успех и возможен, и востребован», – напомнил он. «Примечательно, что все участники начиная с четвертьфинала после конкурса сохраняют горизонтальные связи, в каких бы регионах они ни жили. На принципах доверия между участниками создается еще одно профессиональное сообщество. А это уже мощнейший инструмент для укрепления системы госуправления в федеральном масштабе», – подчеркнул депутат. «Значимость проектов платформы иллюстрирует и тот факт, что глава нашего государства регулярно проводит очные встречи с участниками проектов. Это является мощнейшим стимулом для других потенциальных участников, а самому президенту позволяет видеть альтернативные точки зрения на те или иные вопросы. Причем это нисколько не умаляет работы российской управленческой системы – правительства, министерств и ведомства, а дополняет их. Иногда полезно заглянуть за границы согласованных параметров», – заключил парламентарий. 22 мая исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства.

Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.

В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», на которой выступили гендиректор платформы Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и другие.

В этот же день участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского 22 мая 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников». Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС. Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве. Новости СМИ2 Путин поручил правительству и ЦБ вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки 22 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

В случае необходимости ЦБ и правительство должны принять дополнительные меры для поддержания ипотечного кредитования. Данное поручение дал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству и Банку России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования. В случае необходимости следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях президента. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, они должны предоставить доклад до 5 июня и далее ежеквартально. Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана Песков: Путин и Эрдоган – очень серьезные политические деятели, которым не свойственен популизм 22 мая 2023, 14:52 Текст: Ольга Никитина

Общими чертами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является то, что оба они – очень серьезные политические деятели, которым не свойственны популистские приемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин и Эрдоган обладают огромным политическим опытом. Они являются политиками, государственными деятелями, они несут ответственность за свои слова, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Путин и Эрдоган занимаются «конкретными, субстантивными вопросами», которые касаются отношений России и Турции. Ранее Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России. Новости СМИ2 Путин: В России наступил момент мощной консолидации 23 мая 2023, 15:59 Текст: Алексей Дегтярев

Российское государство переживает нелегкие времена, но сегодня наступил момент мощной консолидации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. «Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства», – цитирует главу государства РИА «Новости». Он отметил, что необходимо воспитывать подрастающее поколение, чтобы обеспечить будущее страны. Президент поблагодарил деятелей культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, которым вручаются награды, и отметил, что они вносят зримый и осязаемый вклад в общее дело. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Песков заявил об иммунитете россиян к западной пропаганде Песков: У россиян выработался иммунитет к западной пропаганде 22 мая 2023, 14:37 Текст: Ольга Никитина

В российском обществе появилась «определенная степень резистентности» к потокам лживых сообщений о России, которые появляются за рубежом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Россияне устойчиво реагируют в том числе на намеренную ложь и на некомпетентные оценки, которые звучат из-за рубежа, передает ТАСС слова представителя Кремля. Потому, отметил Песков, уровень поддержки президента Владимира Путина среди российских граждан и остается на высоком уровне. Россияне, по словам Пескова, ориентируются не на страны Запада, а на нашу собственную страну, что чрезвычайно важно и сейчас, и в будущем. Согласно свежим данным ВЦИОМ, уровень доверия российских граждан президенту страны Владимиру Путину составляет 80,1%. Новости СМИ2 В Кремле заявили о высоком уровне поддержки Путина среди россиян 22 мая 2023, 14:28 Текст: Елизавета Шишкова

Предложение лидера «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова выдвинуть президента Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году свидетельствует о высоком уровне поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле заметили инициативу Миронова. Песков заметил, что это «очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил государства, и населения в целом», передает ТАСС. Представитель Кремля также отметил высокий уровень консолидации вокруг президента. При этом ранее Песков заявлял, что Путин не делал никаких заявлений о своем участии в выборах 2024 года. Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве 23 мая 2023, 16:30 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры. На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами. Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну. Новости СМИ2 Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции 23 мая 2023, 10:38 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам госслужбы и противодействия коррупции. Владимир Путин распорядился назначить Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции, при этом освободив его от занимаемой сейчас должности, говорится в указе на сайте Кремля. Другим указом Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, Путин объединил эти две структуры, передает ТАСС. Песков предположил обсуждение Путиным с СБ атаку диверсантов на Белгородскую область Песков заявил о возможном обсуждении Путиным нападения на Белгородскую область с СБ России 23 мая 2023, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России может обсудить атаку украинских боевиков на Белгородскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание с постоянными членами Совбеза России у президента запланировано на пятницу, сказал Песков, передает ТАСС. На подобных оперативных совещаниях проводится обмен мнениями по текущим вопросам. Представитель Кремля отметил, что нападение на регион – чрезвычайно важная тема для обсуждения, можно предположить, что этот вопрос затронут на совещании. В понедельник на территорию Белгородской области пробралась группа украинских диверсантов, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 боевиков. Новости СМИ2 Кремль анонсировал вручение наград Путиным в области космонавтики и образования 22 мая 2023, 15:43 Текст: Алексей Дегтярев

В Кремле 23 мая планируется провести церемонию вручения государственных наград в области космонавтики, образования и культуры, его проведет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Церемония состоится в Екатерининском зале Кремля, в ходе нее отметят деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования и в других отраслях, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы. Ранее концерн «Калашников» сообщил, что президент Путин наградил разработчика снайперской винтовки Андрея Чукавина орденом Александра Невского.