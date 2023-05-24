Грузия призвала критиков ее отношений с Россией «сойти с пьедестала»

Грузия призвала критиков ее экономических и гуманитарных отношений с Россией не разговаривать с ней с «морального пьедестала», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Тбилиси часто слышит безосновательные претензии в отношение экономических отношений с Россией».

По его словам, «было бы лучше, чтобы авторы таких заявлений пересмотрели уровень своих торговых взаимоотношений с Россией».

Шалва Папуашвили отметил, что «Грузия минимум с 2008 года знает Россию как «агрессора и оккупанта», поэтому он не думает, «что какая-то страна может говорить с Грузией с морального пьедестала».

«Простые цифры – ЕС и сегодня ежедневно платит 20 млн евро России только за транзит газа по одному трубопроводу, который проходит через территорию Украины, – подчеркнул председатель парламента Грузии. – Посчитайте, сколько это танков».

Также, как отметил председатель парламента Грузии, основной экспорт Грузии в Россию – это вино и минеральные воды.

«Латвия сегодня самый главный экспортер из Евросоюза в Россию. И она за три месяца прошлого года поставила в Россию столько же вина, сколько мы за весь год», – сказал Шалва Папуашвили в интервью «Первому каналу» – Общественному ТВ Грузии.

«Поэтому пусть все посмотрят на свои страны и свои компании», – заявил он.

Папуашвили сказал, что «сегодня не только для Грузии, но и для всего региона важно, чтобы ЕС принял решение предоставить Грузии статус страны-кандидата».

Он напомнил в этой связи, что через Грузию проходит основной транспортный коридор, который связывает Европу и Азию, важный для Евросоюза в плане обеспечения энергобезопасности.

