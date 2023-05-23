Путин: Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах

Президент Владимир Путин уверен, что народ всегда готов защищать страну, а страна в свою очередь гордится участниками специальной военной операции (СВО) и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

«Сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения госнаград. Он обратил внимание на то, что в Кремль приглашены участники СВО, которые представляют «все многонациональное сообщество» России. «Мы гордимся их доблестью и отвагой», – подчеркнул Путин.

Так, по его словам, Александр Колесов, которому присвоено звание Героя России, «не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей, смело и решительно действовал капитан спецназа Росгвардии Дмитрий Распутиков (удостоен ордена Мужества)».

«Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах», – подчеркнул президент.

«Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны, все они вместе сражаются за Родину, за Россию», – указал глава государства.

Президент Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручает во вторник государственные награды. На торжественную церемонию приглашено более 30 человек, в том числе участники специальной военной операции.

Планируется, что золотые звезды Героев России получат космонавт Петр Дубров и доброволец, заместитель командира 2 отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов.

Знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» глава государства должен вручить двум многодетным матерям – воспитывающей 10 детей Людмиле Бадмаевой из Бурятии и Медни Кадыровой. В семье главы Чечни Рамзана Кадырова 14 детей.

Орденов Святого апостола Андрея Первозванного удостоены председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший глава Татарстана, а ныне государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Ордена «За заслуги перед Отечеством III» степени получат космонавт Олег Новицкий и руководитель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоены художественный руководитель московского джазового оркестра Игорь Бутман и президент Международной федерации самбо, член попечительского совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Василий Шестаков.

Ордена Александра Невского от Путина должны получить генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

Орденов мужества удостоены генерал-майор внутренней службы (МЧС России) Арсен Григорян и капитан, заместитель командира группы 33-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ Дмитрий Распутиков, ордена Пирогова – заведующий отделением Республиканского травматологического центра Министерства здравоохранения ДНР Евгений Жилицын.

Президент, как ожидается, вручит ордена Почета главе Буддийской традиционной сангхи России Падито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву и сенатору от ЛНР Ольге Бас, ордена Дружбы – руководителю департамента «Федерация еврейских общин России» по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма Алексею Гуревичу, художественному руководителю образовательного фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахиму Фрайю.

Медали «За отвагу» удостоен боец батальона «Спарта» из Запорожской области Александр Евстифеев, а глава военно-гражданской администрации Великоалександровского района Херсонской области Сергей Поволоцкий – медали «За спасение погибавших». Знаки отличия «За наставничество» и почетные звания получат несколько учителей и наставников Героев России. На нынешнюю церемонию также приглашен артист балета, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Академия хореографии», Сергей Полунин, который в марте стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, но тогда не смог получить награду.